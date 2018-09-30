FİNANS

Antalya'ya gelen yabancı ziyaretçi 11 milyonu aştı

FİNANS HABERLERİ  | 30.09.2018 09:58 | Son Güncelleme

Kente bu yıl havayoluyla gelen yabancı ziyaretçi sayısı 11 milyon 4 bin 809'a ulaştı

Turizmde dünyanın sayılı destinasyonları arasında yer alan Antalya'ya yılın başından bu yana havayoluyla gelen yabancı turist sayısı 11 milyonu aştı.

Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, 1-29 Eylül 2018 tarihlerinde Antalya ve Gazipaşa havalimanları aracılığıyla kente 1 milyon 877 bin 528 yabancı turist geldi. Geçen yılın aynı dönemine göre yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 25 arttı.

1 Ocak - 29 Eylül tarihlerinde ise iki havalimanı aracılığıyla kente toplam 11 milyon 4 bin 809 yabancı ziyaretçi giriş yaptı. Ziyaretçilerin 10 milyon 717 bin 9'u Antalya Havalimanı'na, 287 bin 800'ü de Gazipaşa Havalimanı'na indi. Geçen yılın aynı dönemine göre ziyaretçi sayısı yüzde 28 arttı.

Antalya 2017 yılının aynı dönemine göre bu yıl 2 milyon 416 bin 574 kişi fazla yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

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Anahtar Kelimeler:
antalya turist turizm yabancı ziyaretçi

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