Antalya'ya gelen yabancı ziyaretçi sayısı artıyor

Turizmin başkenti Antalya'ya 1 Ocak-15 Ağustos'ta hava yoluyla gelen yabancı ziyaretçi sayısı 8 milyonu aştı.

AA muhabirinin, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, 1-15 Ağustos'ta, yurt dışından Antalya Havalimanı'na 1 milyon 49 bin 241, Gazipaşa Havalimanı'na ise 27 bin 718 kişi geldi. Geçen yılın aynı dönemine göre iki havalimanına gelen yolcu sayısı yüzde 18 oranında arttı.

1 Ocak-15 Ağustos'ta ise Antalya Havalimanı'na 7 milyon 852 bin 178, Gazipaşa Havalimanı'na ise 211 bin 838 yabancı geldi. Böylece 7,5 ayda yurt dışından gelen yolcu sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 oranında artış gösterdi.

İki havalimanına gelen yabancı ziyaretçi sayısı 8 milyon 64 bin 16 oldu.

