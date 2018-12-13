FİNANS

Antalya'ya hava yoluyla gelen ziyaretçi sayısı arttı

FİNANS HABERLERİ  | 13.12.2018 09:34 | Son Güncelleme

Ocak-kasım döneminde Antalya'ya, hava yoluyla 12 milyon 513 bin 271 yabancı ziyaretçi geldi - Kasımda gelen ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 96 arttı

Turizmin başkenti Antalya'ya, ocak-kasım döneminde hava yoluyla 12 milyon 513 bin 271 yabancı ziyaretçi geldi, ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 arttı.

Antalya Valiliği Hava Limanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre, kasımda hava yoluyla kente 277 bin 83 ziyaretçi geldi. Kasımda gelen yolcu sayısı 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 96 arttı. Geçen yılın kasım ayında yurt dışından gelen yolcu sayısı 141 bin 444 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-kasım döneminde yurt dışından gelen ziyaretçiler milliyetlerine göre incelendiğinde, rakamsal olarak ilk sayıyı 4 milyon 570 bin 4 kişi ile Rusya aldı. Söz konusu dönemde Almanya'dan 2 milyon 227 bin 266, Ukrayna'dan 709 bin 74, İngiltere'den 624 bin 348, Polonya'dan 374 bin 955, Hollanda'dan 370 bin 703, Kazakistan'dan 220 bin 505 ziyaretçi geldi.

2017'nin aynı dönemine göre Rusya'dan gelen ziyaretçi sayısı yüzde 24, Almanya'dan gelen ziyaretçi sayısı yüzde 37, İngiltere'den gelen ziyaretçi sayısı yüzde 75, Polonya'dan gelen ziyaretçi sayısı yüzde 127, Hollanda'dan gelen ziyaretçi sayısı yüzde 46 arttı.

Belçika, Çek Cumhuriyeti, Beyaz Rusya, İsrail, Danimarka, İsveç, Litvanya, Slovakya ve İsviçre de 100 binin üzerinde ziyaretçinin geldiği ülkeler arasında yer aldı.

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Antalya Havalimanı turist turizm

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