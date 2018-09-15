FİNANS

Antalya'ya havadan 10 milyon yabancı ziyaretçi

FİNANS HABERLERİ  | 15.09.2018 12:26 | Son Güncelleme

Bu yıl hava yoluyla gelen yabancı ziyaretçi sayısı 10 milyon 47 bin 672 kişiye ulaştı

Antalya'ya yılın başından bu yana hava yoluyla gelen yabancı turist sayısı 10 milyonu aştı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, 1-14 Eylül 2018 tarihlerinde Antalya ve Gazipaşa havalimanları aracılığıyla kente 920 bin 391 yabancı turist geldi. Geçen yılın aynı dönemine göre yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 23 arttı.

1 Ocak'tan 14 Eylül'e kadarki sürede de iki havalimanı aracılığıyla kente toplam 10 milyon 47 bin 672 yabancı ziyaretçi giriş yaptı. Ziyaretçilerin 9 milyon 784 bin 959'u Antalya Havalimanı'na, 262 bin 713'ü de Gazipaşa Havalimanı'na indi. Geçen yılın aynı dönemine göre yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 28 arttı.

Antalya 2017'nin aynı dönemine göre, bu yıl 2 milyon 207 bin 574 kişi fazla ziyaretçi ağırladı.

PARTNERHerkes bu fotoğrafı paylaşıyor!Herkes bu fotoğrafı paylaşıyor!
Devleri buluşturan fuardan önemli anlaşmalar çıktıDevleri buluşturan fuardan önemli anlaşmalar çıktı
23 milyon liralık borç ödenmezse, Şanlıurfa OSB karanlıkta kalacak23 milyon liralık borç ödenmezse, Şanlıurfa OSB karanlıkta kalacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
antalya turizm yabancı ziyaretçi

En Çok Okunan Haberler

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 büyükelçi merkeze çekildi

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 büyükelçi merkeze çekildi

Kanlı İstanbul planı! Teröristler Metrobüs duraklarını işaretlemiş

Kanlı İstanbul planı! Teröristler Metrobüs duraklarını işaretlemiş

45. saniyeden sonra işler karışıyor

45. saniyeden sonra işler karışıyor

Otomobildeki ikaz lambaları ne anlama geliyor? Neyi gösteriyor?

Otomobildeki ikaz lambaları ne anlama geliyor? Neyi gösteriyor?

Karafilköy, kentsel dönüşüm alanı ilan edildi

Karafilköy, kentsel dönüşüm alanı ilan edildi

TBB'den uyarı: Banka bilgilerinin paylaşılmaması alışkanlık haline getirilmelidir

TBB'den uyarı: Banka bilgilerinin paylaşılmaması alışkanlık haline getirilmelidir

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye'nin limon deposu Adana ve Mersin'de yüz güldüren hasat

Türkiye'nin limon deposu Adana ve Mersin'de yüz güldüren hasat

Mardin'de yatırım yapacak Alman tavuk firması ile ilk toplantı

Mardin'de yatırım yapacak Alman tavuk firması ile ilk toplantı

Antalya'da rekor: Turist sayısı 10 milyonu aştı

Antalya'da rekor: Turist sayısı 10 milyonu aştı

Devleri buluşturan fuardan önemli anlaşmalar çıktı

Devleri buluşturan fuardan önemli anlaşmalar çıktı

23 milyon liralık borç ödenmezse, Şanlıurfa OSB karanlıkta kalacak

23 milyon liralık borç ödenmezse, Şanlıurfa OSB karanlıkta kalacak

Japonya Prensesi Türk iş dünyasıyla bir araya geldi

Japonya Prensesi Türk iş dünyasıyla bir araya geldi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.