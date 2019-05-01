Antalya'ya nisanda 1 milyon turist (2)

RUSLAR İLK SIRADA

Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre Ocak-Nisan döneminde geçen yıla göre yüzde 32,7’lik artışla 1 milyon 560 bin 862 turist geldi. Dört ayda gelen toplam turist sayısında 441 bin ile Ruslar ilk sırada yer aldı. Toplam turistin yüzde 30’unu oluşturan Ruslar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,5 oranında artış gösterdi. İkinci sıradaki Almanya’dan ise 359 bin turist geldi ve yüzde 29’luk artış yaşandı. Almanlar ise toplam turistin yüzde 25’ini oluşurdu.

Nisan ayı rakamlarında ise yüzde 38’lik artışla 977 bin 548 turist kente geldi. Nisan ayında en çok turist gelen ülke, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38’lik artışla 304 bin turistle Rusya oldu. Rusya'yı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52 artışla 208 bin turistle Almanya takip etti.

Rusya ve Almanya’nın ardından en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında üçüncü İngiltere’den yüzde 48 artışla 101 bin turist geldi. Diğer ülkelerin sıralaması şöyle: Hollanda yüzde 35 artış, 83 bin kişi. Polonya yüzde 64 artış, 50 bin kişi. Ukrayna yüzde 25 artış, 38 bin kişi. İsrail yüzde 13 düşüş, 36 bin kişi. Belçika yüzde 18 artış, 31 bin 500 kişi. Litvanya yüzde 42 artış, 28 bin kişi. İran yüzde 38 düşüş, 22 bin 400 kişi. Danimarka yüzde 19 artış, 21 bin 600 kişi.

