Antalya'ya nisanda gelen turist sayısı üç aylık rakamı geçti

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Nisan'da ilk üç ayın toplamından fazla yabancı turistin geldiği Antalya, sezona çok hızlı giriş yaptı. İlk üç ayda gelen turist sayısı ile yüzde 25'lik büyüme rakamına ulaşan Antalya, sadece nisan ayında ise üç ayın toplamından daha fazla yabancı turisti konuk etti. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) verilerine göre, Antalya'ya ocak ayında 139 bin 307, şubatta 152 bin 801 ve martta 279 bin 97, toplamda ise 571 bin 205 yabancı turist geldi. 25 Nisan itibarıyla ise kente gelen turist sayısı 687 bin 543'e ulaştı. Yıl başından bu yana ise kente gelen yabancı turist sayısı bir milyon 258 bin 750 oldu. - "Geçen yıla göre yüzde 30'un üzerinde büyüme var" AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, AA muhabirine, 18 Nisan'da başlayıp, mayıs ayı başına kadar olan Paskalya tatili döneminde özellikle yurt dışında ciddi talep aldıklarını söyledi. Özellikle Almanya, İngiltere, Hollanda, Belçika gibi Avrupa ülkelerinden talep geldiğini dile getiren Yağcı, Almanya'dan gelenlerde geçen yıllara göre önemli ölçüde bir artış yaşandığını kaydetti.

Nisan ayının da bekledikleri gibi hareketli geçtiğini ve çift haneli büyümenin devam ettiğini belirten Yağcı, "Nisan ayında geçen yıla göre yüzde 30'un üzerinde bir büyüme söz konusu. İlk dört aya bakarsak ocak ayından bu yana yurt dışı pazarda yüzde 28'lik bir artış var." dedi. Türkiye'ye gelen her 3 turistten birinin Antalya'ya geldiğini dile getiren Yağcı, Türkiye'ye gelen turistin yüzde 40'ının Antalya'ya geldiğini ve bunun da kentin turizm destinasyonun ne kadar güçlü olduğunu gösterdiğini kaydetti. Yağcı, yabancı turistin en fazla geceleme yaptığı iller sıralamasında da Antalya'nın açık farkla ilk sırada yer aldığını aktararak, İstanbul'un ikinci, Muğla'nın da üçüncü sırada bulunduğunu söyledi. Türkiye'nin geçen yıl turizm gelirinde dünyada 14'üncü, turist sayısında ise 8'inci sırada yer aldığını belirten Yağcı, "Türkiye bir turizm ülkesi, Antalya da turizmin başkenti. Dış ticaret açığını, döviz açığını kapatmakta en önemli sektörümüz turizm sektörü. Çünkü ithalat yapmadan ihracat yapan bir sektörüz." diye konuştu.