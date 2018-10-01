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"Antalya'yı yapay zekanın merkezine dönüştürme gayretindeyiz"

FİNANS HABERLERİ  | 01.10.2018 14:17 | Son Güncelleme

Antalya Valisi Münir Karaloğlu: - "Antalya bir turizm şehri olduğu kadar önemli bir tarımsal üretim ve ticaret merkezi. Biz buna 3 t diyoruz. Bu 3 t'nin yanına bir dördüncü t'yi, teknolojiyi de koyma gayretindeyiz. Antalya'yı yazılımın, siber güvenliğin ve yapay zekanın merkezine dönüştürme konusunda gayretimiz var"

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Antalya bir turizm şehri olduğu kadar önemli bir tarımsal üretim ve ticaret merkezi. Biz buna 3 t diyoruz. Bu 3 t'nin yanına bir dördüncü t'yi, teknolojiyi de koyma gayretindeyiz. Antalya'yı yazılımın, siber güvenliğin ve yapay zekanın merkezine dönüştürme konusunda gayretimiz var." dedi.

Karaloğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) eylül ayı ihracat rakamlarının açıklandığı toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ihracata dayalı büyümeyi öne alan bir ekonomik yapısı bulunduğunu söyledi.

Türkiye için ihracatın bir alışveriş değil, kalkınma, toplumsal refah açısından da çok önemli olduğunu belirten Karaloğlu, "Onun için Türkiye'de üreten, üretilen değerleri ülke ülke dolaşarak satma gayesinde olan bütün iş insanlarımıza teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

Antalya'nın geçen yıl 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan iller içine girdiğine işaret eden Karaloğlu, bunun yeterli olmadığını, 1 milyar dolar rakamının Antalya'nın potansiyelini yansıtmadığını dile getirdi.

Antalya'nın bir turizm şehri olduğu kadar önemli bir tarımsal üretim ve ticaret merkezi de olduğunu belirten Karaloğlu, şöyle devam etti:

"Antalya'da ana sektör turizm. Son dönemde turizmci dostlarımız da TİM çatısı altına girdi. İnşallah yakın zamanda turizm rakamları da ihracat rakamları olarak kabul edildiğinde Antalya'nın ülkeye sunduğu katkı çok daha net olarak ortaya çıkmış olacak. Antalya bir turizm şehri olduğu kadar önemli bir tarımsal üretim ve ticaret merkezi. Biz buna 3 t diyoruz. Bu 3 t'nin yanına bir dördüncü t'yi, teknolojiyi de koyma gayretindeyiz. Antalya'yı yazılımın, siber güvenliğin ve yapay zekanın merkezine dönüştürme konusunda gayretimiz var. Bunu da başardığımız zaman Antalya Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracak önemli merkezlerden biri olmaya devam edecek."

- BAİB Başkanı Bahar

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Hakkı Bahar da Batı Akdeniz'in ülke ekonomisine katkısının yadsınamayacak kadar yüksek olduğunu dile getirdi.

Son dönemde uluslararası ekonomide yaşanan tüm sıkıntılara rağmen Türkiye'nin hızla gelişmeye ve ilerlemeye devam ettiğini söyleyen Bahar, ekonomide sürdürülebilir bir gelişme için ihracatın her zamankinden daha fazla önem arz ettiğini vurguladı.

2018 yılı başından bu yana Batı Akdeniz'den 151 ülkeye yaklaşık 1,3 milyar dolarlık ihracat yapıldığını belirten Bahar, dış satımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7'lik bir artış olduğunu bildirdi.

Bahar, "Bölgemiz ihracatından en fazla payı alan ülkeler yaklaşık 191 milyon dolar ile Çin, 96 milyon dolar ile Almanya ve 84,5 milyon dolar ile Rusya olurken, öne çıkan sektörler yaklaşık 365 milyon dolar ile madencilik ürünleri, 336 milyon dolar ile yaş meyve ve sebze ve 126 milyon dolar ile kimyevi maddeler ve mamulleri olarak sıralanıyor. Sektör ve pazar çeşitliliğini artırmak ve bölge ihracatını heterojen bir yapıya kavuşturmak adına proaktif bir gözlükle çalışmalarımız artarak devam ediyor." dedi.

Konuşmaların ardından Moskova İşadamları Birliği Bölgeler Arası Toplumsal Kuruluşu Başkanı Andrey Yevgengevic Podenok ile BAİB Başkanı Hakkı Bahar arasında "kardeş kuruluş" protokolü imzalandı.

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Anahtar Kelimeler:
antalya Antalya Valisi Karaloğlu ihracat

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