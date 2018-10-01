"Antalya'yı yapay zekanın merkezine dönüştürme gayretindeyiz"

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Antalya bir turizm şehri olduğu kadar önemli bir tarımsal üretim ve ticaret merkezi. Biz buna 3 t diyoruz. Bu 3 t'nin yanına bir dördüncü t'yi, teknolojiyi de koyma gayretindeyiz. Antalya'yı yazılımın, siber güvenliğin ve yapay zekanın merkezine dönüştürme konusunda gayretimiz var." dedi.

Karaloğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) eylül ayı ihracat rakamlarının açıklandığı toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ihracata dayalı büyümeyi öne alan bir ekonomik yapısı bulunduğunu söyledi.

Türkiye için ihracatın bir alışveriş değil, kalkınma, toplumsal refah açısından da çok önemli olduğunu belirten Karaloğlu, "Onun için Türkiye'de üreten, üretilen değerleri ülke ülke dolaşarak satma gayesinde olan bütün iş insanlarımıza teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

Antalya'nın geçen yıl 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan iller içine girdiğine işaret eden Karaloğlu, bunun yeterli olmadığını, 1 milyar dolar rakamının Antalya'nın potansiyelini yansıtmadığını dile getirdi.