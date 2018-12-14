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Antarktika Bilim Üssü için alım kolaylığı

FİNANS HABERLERİ  | 14.12.2018 09:40 | Son Güncelleme

Antarktika Bilim Üssü için alım kolaylığı

Antarktika Bilimsel Araştırma ve Bilim Üssü Projesi'ne ilişkin protokol kapsamındaki alımlarda, Kamu İhale Kanunu'ndaki parasal sınırlar 60 kat olarak uygulanacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Kamu İhale Kanunu'nun Ar-Ge çalışmalarına istisna getiren hükmü kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin Bakanlar Kurulu kararının eki esaslarda değişikliğe gidildi.

Buna göre, kamu hizmet sunucularından protokol ile yapılan alımlara ilişkin parasal sınır, Antarktika Bilimsel Araştırma ve Bilim Üssü Projesi'ne ilişkin protokol için 60 kat olarak uygulanacak.

Söz konusu parasal sınır, 2018 yılı için 225 bin 403 lira olarak uygulanıyor.

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Antarktika Bilimsel Araştırma ve Bilim üssü Projesi Cumhurbaşkanı kararı ihale resmi gazete

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