Antarktika'dan toplanan meteoritler NASA yolcusu

DİLARA ZENGİN - Antarktika'da uzay bilimleri alanında çalışmalar yapan akademisyen Mehmet Yeşiltaş, kıtadan topladığı meteoritlerin ilk incelemesini 22-26 Nisan'da Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansında (NASA) yapacak. Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi (PolReC) koordinesinde gerçekleşen 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında 8 bilim insanı Şili, Belçika, Güney Kore ve Kolombiya gibi ülkelerin kıtadaki araştırma üslerinde bilimsel faaliyetlerde bulunmuştu. İkili iş birliğiyle Belçika'nın Antarktika'daki üssünde çalışmalar yapan Kırklareli Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Yeşiltaş da kıtada uzay bilimleri alanında araştırmalar yürütmüştü. Yeşiltaş, AA muhabirine, Antarktika'dan 3 meteoriti başarıyla toplayıp Türkiye'ye getirdiklerini söyledi. Kıtadan topladıkları meteoritlere yönelik çalışmalara başladıklarını belirten Yeşiltaş, şöyle devam etti:

"Bu meteoritlerin ilk incelemelerini yapmak üzere 22-26 Nisan'da ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan NASA Johnson Uzay Merkezi'nde çalışmalar gerçekleştireceğiz. Öncelikle meteoritleri uygun koşullarda ve doğru tekniklerle keserek çeşitli numuneler hazırlayacağız. Bu numuneleri mikroskop altında inceleyerek onların hangi sınıf meteorit olduğunu belirleyeceğiz ve bazı moleküler özelliklerini ortaya koyacağız. Meteoritlerin sınıflarını belirledikten sonra onlara resmi ve kalıcı isimler vereceğiz ve uluslararası meteorit veri tabanına kayıt edilmesi için başvuruda bulunacağız." - Türk ve yabancı bilim insanlarından ortak çalışma Yeşiltaş, ABD'de doktora yaparken NASA'nın Kaliforniya eyaletindeki bir üssünde meteorit araştırmacısı olarak çalıştığını anımsatarak, Antarktika'da yürüttükleri projede yer alan bazı NASA araştırmacılarıyla bir süredir birlikte çalıştıklarını ve NASA'daki araştırmacıların kendileriyle ortak çalışma yapmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi. NASA'daki ilk incelemelerin ardından yapılması planlanan çalışmalara da değinen Yeşiltaş, şu bilgileri verdi: