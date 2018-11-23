FİNANS

ANTBİRLİK 21 bin 500 ton kütlü pamuk alımı yaptı

FİNANS HABERLERİ  | 23.11.2018 11:08 | Son Güncelleme

Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, eylül ayında başlayan kampanya kapsamında şu ana kadar 21 bin 500 ton kütlü pamuk alımı yaparken üreticilere yaklaşık 72 milyon lira ödeme gerçekleştirdi - ANTBİRLİK Genel Müdürü Hasan Yıldız: - "Kütlü pamuğun kilogramını 3,80 liradan alıyoruz. Devlet bu yıl teşvik fiyatını kilogram başına 80 kuruş olarak açıklamıştı. Böylecede çiftçinin eline toplam kilogram bazında 4,60 lira para geçti" - "Bu yıl her arazide kayıp yaşanırken damlama sulama sisteminin yer aldığı arazilerde rekolte ve kalite kaybı yaşanmadı. Amacımız bu yöntemi geliştirip tüm pamuk ekili alanlarda yaygınlaştırmak"

LEYLA ATAMAN KOYUNCUOĞLU - Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK), eylül ayında başlayan kampanya kapsamında bugüne kadar üreticilerden 21 bin 500 ton kütlü pamuk alımı yaptı.

ANTBİRLİK Genel Müdürü Hasan Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya'da Aksu, Serik ve Manavgat ilçelerinde yaklaşık 55 bin dönüm arazide pamuk ekildiğini söyledi.

Antalya'da Türkiye'nin ihtiyacı olan pamuğun yaklaşık yüzde 5'inin üretildiğini kaydeden Yıldız, tarımsal teşvik politikaları sayesinde Antalya'da pamuk ekiminde son 2 yılda küçük de olsa artış sağlandığını dile getirdi.

Eylül ayında başlayan alım kampanyasında bugüne kadar 21 bin 500 ton kütlü pamuk alımı yapıldığını belirten Yıldız, alımların bu ayın sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

Makineli tarıma geçilmesi nedeniyle ürünlerin hızlı bir şekilde kooperatiflere geldiğini kaydeden Yıldız, şu bilgileri verdi:

"Kütlü pamuğun kilogramını 3,80 liradan alıyoruz. Devlet bu yıl teşvik fiyatını kilogram başına 80 kuruş olarak açıklamıştı. Böylecede çiftçinin eline toplam kilogram bazında 4,60 lira para geçti. ANTBİRLİK olarak çiftçiye bu yıl yaklaşık 72 milyon lira ödeme yaptık. Antalya'da pamuk ekim sahalarında önceki yıla göre yüzde 10 artış yaşandı fakat bu yıl rekolte düştü. Rekolte düşüşünde iklim şartları etkili oldu. Geçen yıl kış mevsimi ılık ve kurak geçtiği için zararlı popülasyonlar arttı."

- Lif bakımından en kaliteli pamuk Antalya'da

Antalya pamuğunun lif bakımından Türkiye'de yetiştirilen pamuğun en kalitelisi olduğunu ifade eden Yıldız, "İklimden dolayı lif kalitesi ile ön plana çıkıyor ve sanayide en çok talep gören ürün haline geliyor." dedi.

ANTBİRLİK'in bu yıl yaklaşık 30 milyon lira yatırım yaparak 5 pamuk toplama makinesi ve 10 dorseli kamyon alarak pamuk çiftçisinin hizmetine sunduğunu belirten Yıldız, "Antalya'da pamuk üretimi azda olsa artıyor. Yatırımlarımız ve teşviklerimiz de bu yönde. Bu yıl beklentimizde biraz sapmalar oldu. Ekili arazi arttı fakat rekolte düştü. Antalya'da tüm tarım alanlarında hissedilen bu zararlı artışı bizi de etkiledi. Önümüzdeki sezonlar için olumlu ve umutluyuz. Şimdiden 2019 yılını planlamaya başladık ve tüm çalışmalarımızı bitirip sezona hazırlandık." dedi.

- Manavgat'ta damlama sulama ile pamuk üretimi

Manavgat'ta pamuk ekili alanlarda birkaç yıldır damlama sulama yöntemiyle sulama sistemine geçildiğini anlatan Yıldız, ilçede yaklaşık bin 500 dönüm arazide bu yöntemle pamuk ekimi yapıldığını, son 2 yıldır alınan sonuçların da oldukça pozitif olduğunu söyledi.

Yıldız, "Damlama sulama yöntemi rekolte ve kalite olarak normal ekimden daha verimli. Bu yıl her arazide kayıp yaşanırken damlama sulama sisteminin yer aldığı arazilerde rekolte ve kalite kaybı yaşanmadı. Amacımız bu yöntemi geliştirip tüm pamuk ekili alanlarda yaygınlaştırmak." diye konuştu.

Toplu mezar şoku! Daha önce benzerine dahi rastlanmamıştıToplu mezar şoku! Daha önce benzerine dahi rastlanmamıştı
Büyük taşınma yaklaştı İstanbul Havalimanı için iş ilanları arttıBüyük taşınma yaklaştı İstanbul Havalimanı için iş ilanları arttı
TMSF'den satılık 7 uçak:Toplam muhammen bedelleri 2 milyon 750 bin TLTMSF'den satılık 7 uçak:Toplam muhammen bedelleri 2 milyon 750 bin TL
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
antalya kütlü pamuk pamuk

En Çok Okunan Haberler

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

Başkenti sarsacak iddia: TBMM'yi kapatacaklar!

Başkenti sarsacak iddia: TBMM'yi kapatacaklar!

Araç sahipleri dikkat! Benzine bir indirim daha geldi

Araç sahipleri dikkat! Benzine bir indirim daha geldi

Fiyatı yüzde 100 zamlanan tuvalet kağıdında büyük oyun

Fiyatı yüzde 100 zamlanan tuvalet kağıdında büyük oyun

Motorine 13 kuruş indirim geldi

Motorine 13 kuruş indirim geldi

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli duyurdu! Çiftçilere destek ödemeleri bugün başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli duyurdu! Çiftçilere destek ödemeleri bugün başlıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Rus tur operatörleri Türkiye’ye turlarında euro kullanacak

Rus tur operatörleri Türkiye’ye turlarında euro kullanacak

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tepe Home’da, sadece üç gün sürecek ‘Mobilya Şöleni’ aklınızı başınızdan alacak

Tepe Home’da, sadece üç gün sürecek ‘Mobilya Şöleni’ aklınızı başınızdan alacak

Bakan Pakdemirli: 490 milyon TL'lik destekleme ödemelerine başlıyoruz

Bakan Pakdemirli: 490 milyon TL'lik destekleme ödemelerine başlıyoruz

Çalışanlar dijital geleceğe hazır değil!

Çalışanlar dijital geleceğe hazır değil!

Adana sebze halinde soğanın kilosu 2,5 TL

Adana sebze halinde soğanın kilosu 2,5 TL

Büyük taşınma yaklaştı İstanbul Havalimanı için iş ilanları arttı

Büyük taşınma yaklaştı İstanbul Havalimanı için iş ilanları arttı

TMSF'den satılık 7 uçak:Toplam muhammen bedelleri 2 milyon 750 bin TL

TMSF'den satılık 7 uçak:Toplam muhammen bedelleri 2 milyon 750 bin TL

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.