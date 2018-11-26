FİNANS

Antep Fıstığı için destek talebi

FİNANS HABERLERİ  | 26.11.2018 18:02 | Son Güncelleme

GTB Başkanı Mehmet Akıncı: - "Stratejik bir öneme sahip olan Antep fıstığında üretimin teşvik edilerek, çiftçinin bu ürüne yönlendirilmesi için direkt veya kilo bazlı prim desteğinin uygulamaya alınması gerek"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Başkanı Mehmet Akıncı, stratejik öneme sahip olan Antep fıstığında üretimin teşvik edilerek, çiftçinin bu ürüne yönlendirilmesi için direkt veya kilo bazlı prim desteğinin uygulamaya alınması gerektiğini bildirdi.

Akıncı, yazılı açıklamasında, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığına sektör temsilcilerinin katkılarıyla hazırlanan Antep fıstığı üretiminde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri konulu rapor sunduklarını ifade etti.

Raporda Antep fıstığına tarım desteği verilmesinin üretim ve ülke ekonomisine sağlayacağı katkıları belirttiklerini aktaran Akıncı, Gaziantep başta olmak üzere Türkiye'nin 27 kentinde yaklaşık 200 bin kişiye ekmek kapısı olan Antep fıstığının destekleme programının dışında kalmasından dolayı üretici ve işletmecilerin çeşitli sorunlarla karşı karşıya kaldığını kaydetti.

Akıncı, bu konuda sektör adına atılacak en önemli adımı ürüne prim desteği sağlanması olarak gördüklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Stratejik bir öneme sahip olan Antep fıstığında üretimin teşvik edilerek, çiftçinin bu ürüne yönlendirilmesi için direkt veya kilo bazlı prim desteğinin uygulamaya alınması gerek. Bunun yanı sıra fındıkta olduğu gibi dekar başına 170 lira alan bazlı gelir desteği modeli de benimsenebilir. Antep fıstığının destek kapsamına alınması, serbest piyasada yaşanan fiyat dalgalanmalarının önüne geçebilir. Desteklemeyle birlikte ürün kayıt altına alınacağı için toplam rekolte daha net rakamlarla tespit edilecek ve bilinecektir. Bu durum piyasalarda toplam rekolte miktarındaki bilinmezliğin önüne geçilmesine ve fiyatların daha sağlıklı şekilde oluşmasına katkı sağlayacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
Antep fıstığı destek Mehmet Akıncı

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