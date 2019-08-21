FİNANS

Antep fıstığında hedef büyük

FİNANS HABERLERİ  | 21.08.2019 11:51 | Son Güncelleme

Ülke genelindeki ağaç varlığı her geçen yıl artan ve geçen sene 220 bin ton rekolte edilen Antep fıstığı, yüksek getirisi dolayısıyla üreticilerden ilgi görüyor - Gaziantep Fıstık Sanayicileri Derneği Başkanı Neşet Uçar: - "Antep fıstığında ağaç sayısı tahmin edilemeyecek kadar artıyor. Yaklaşık 10 yıl sonra 400 bin ton Antep fıstığı rekoltesi elde edebiliriz. Yani şimdikinin 2 katına ulaşabiliriz" - "Antep fıstığı artık sanayicinin de vazgeçilmezi. Dolayısıyla tüketim önceye göre çok fazla"

GAZİANTEP (AA) - KEREM KOCALAR - Antep fıstığına yüksek getirisi dolayısıyla üreticilerin ilgisi artıyor.

Gaziantep Fıstık Sanayicileri Derneği Başkanı Neşet Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önceden daha çok çerez olarak tüketilen Antep fıstığının artık bir sanayi ürünü olduğunu belirtti.

Şu an sadece 10 büyük firmanın aylık Antep fıstığı tüketiminin bin ton civarında olduğunu anlatan Uçar, "Yani Antep fıstığı artık sanayicinin de vazgeçilmezi. Dolayısıyla tüketim önceye göre çok fazla." dedi.

Uçar, Antep fıstığında geleceğin oldukça iyi göründüğünü ve geçen yıl 220 bin ton rekolte elde edildiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Antep fıstığında ağaç sayısı tahmin edilemeyecek kadar artıyor. Yaklaşık 10 yıl sonra 400 bin ton Antep fıstığı rekoltesi elde edebiliriz. Yani şimdikinin 2 katına ulaşabiliriz. Üretici, Antep fıstığına ilgisini artırıyor çünkü Antep fıstığı çoğu tarım ürününe göre çok fazla getiri sağlayan bir ürün olarak dikkati çekiyor."

- Teşvik çağrısı

Antep fıstığındaki ağaç varlığının hızla artmasını beklediklerini aktaran Uçar, Antep fıstığının geleceği adına da bazı düzenlemelerin yapılması gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Antep fıstığına dolaylı destek değil de tıpkı fındıkta olduğu gibi doğrudan ürün desteği verilmesi gerekiyor. Ürünün kilogramı başına belirli bir ücretin verilmesini sağlamalıyız. Böylelikle kayıt dışılık da önlenmiş olur. Mahsul ürün alımını da artırmış oluruz. Dünya standartlarında ağaç başına 11-12 kilo ürün alınırken bizdeki ortalama 5-6 kilogram görünüyor. Bunun temel nedeni de kayıt dışılık. Teşvik düzenlemesiyle bazı sorunları aşabileceğimize inanıyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Antep fıstığı Gaziantep rekolte tarım üretim

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