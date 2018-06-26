Antep fıstığında rekolte beklentisi 200 bin tonun üzerinde

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Antep Fıstığı Rekolte Tespit Komisyonunca, bu yılki fıstık rekoltesi 209 bin 617 ton olarak tahmin edildi.

GTB'den yapılan yazılı açıklamada, komisyonun Antep fıstığı üretiminin en yoğun olduğu 6 ilde yaklaşık 2 aydır saha çalışması yürüttüğü ifade edildi.

Çalışmalar ışığında komisyonun bu yılki rekolte beklentisinin 209 bin 617 ton olduğu belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, borsa tarafından oluşturulan komisyonda ziraat mühendislerinin yanı sıra uzmanlar ve bölge çiftçisinin yer aldığını bildirdi.

Komisyonun 2 ayı aşkın bir süredir bölgede devam eden saha çalışmalarını tamamladığını belirten Tiryakioğlu, şunları kaydetti:

"Komisyonun hazırladığı rapora göre bu sene Türkiye'de toplam 209 bin 617 ton Antep fıstığı üretilmesi bekleniyor. Ülke fıstık üretiminin yüzde 90'ı Gaziantep, Şanlıurfa, Siirt, Adıyaman, Kilis ve Kahramanmaraş'tan karşılanıyor. Tahminlerini bu 6 ildeki, 23 ilçe ve 454 köyde bulunan bahçeleri adım adım dolaşarak gerçekleştiren rekolte tespit komisyonumuzun değerli üyelerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Olumsuz hava ve arazi şartlarının hakim olduğu bir dönemde 2 ay süren bir saha çalışmasını başarıyla noktaladılar."