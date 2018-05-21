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'Antep fıstığındaki fiyat artışının nedeni karaborsacılar'

FİNANS HABERLERİ  | 21.05.2018 17:22 | Son Güncelleme

GAZİANTEP Baklavacılar ve Aşçılar Derneği (GABADER) Başkanı Bahattin Sökmen, İzmir ve Malatya'daki tatlı üreticilerinin boykot ettiği Antep fıstığındaki fiyat artışının karaborsacılardan kaynaklandığını söyledi.

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP Baklavacılar ve Aşçılar Derneği (GABADER) Başkanı Bahattin Sökmen, İzmir ve Malatya'daki tatlı üreticilerinin boykot ettiği Antep fıstığındaki fiyat artışının karaborsacılardan kaynaklandığını söyledi. Gaziantep Baklavacılar ve Aşçılar Derneği Başkanı Bahattin Sökmen, sezon başında kilosu 70- 80 liraya, şu an ise 200 liraya satılması nedeniyle İzmir ve Malatya'da boykot edilen iç fıstıktaki fiyat artışını değerlendirdi. Bahattin Sökmen, fıstığın mahsül yetersizliğinin bulunmadığını aksine üründeki bolluğa dikkat çekti. Ramazan ayı ile birlikte fırsatçı aracıların bir araya gelerek fiyat yükselttiğini kaydeden Sökmen, şunları söyledi: "Bizce bu yüksek artış, Ramazan ayını da fırsat bilerek bilinçli olarak karaborsacıların bir araya gelerek yapmış oldukları bir çıkıştır. Fıstığımız var, bu sene de mahsulümüz var. Yani herhangi bir etkilenme yok ve şu an fıstık yeterince var. Ama burada zarar gören çiftçilerimiz ve biz üreticiler oluyoruz. Gaziantep bir gastronomi şehridir. Tabii ki fındıklı veya cevizli baklava olur. Ama bizler bunu yapamayız. Çünkü biz çok turist alan bir şehiriz. Cevizli veya fındıklı baklava fıstığın tadını veremez. Baklava denince akla ilk gelen fıstıktır. Diğerleri artık bir zevk işidir."

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