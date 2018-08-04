FİNANS

Antep fıstığının "ateşi düştü"

FİNANS HABERLERİ  | 04.08.2018 11:47 | Son Güncelleme

Geçen yıl rekoltenin az olması nedeniyle üst üste yapılan zamlarla gündeme gelen Antep fıstığının fiyatı, yeni mahsulün hasadıyla geriledi - Özellikle baklavada kullanılan ve kilogramı 180 liraya kadar çıkan boz iç Antep fıstığı, 90 liradan başlayan fiyatlarla alıcı buluyor - Gaziantep Fıstık Sanayicileri Derneği Başkanı Neşet Uçar: - "Fıstık fiyatlarının düşmesiyle baklavadaki artışların da yeniden aşağı çekilmesini bekliyoruz"

GAZİANTEP (AA) - KEREM KOCALAR - Geçtiğimiz aylarda üst üste yapılan zamlarla gündeme gelen Antep fıstığının fiyatı, hasat döneminin başlamasıyla yaklaşık yüzde 50 düştü.

Baklavadan yemeklere, tatlılardan çereze kadar pek çok alanda kullanılan, yaygın olarak yetiştirildiği Gaziantep ve Şanlıurfa'da "yeşil altın" olarak nitelendirilen Antep fıstığının, geçen yılki rekolte düşüklüğü nedeniyle geçtiğimiz aylarda fiyatı tavan yaptı.

Baklavanın ana ham maddelerinden olan fıstıktaki fiyat artışı, tatlı fiyatlarına da yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde hasadına başlanan yeni mahsul ise Antep fıstığı fiyatının düşmesini sağladı. Daha önce kilogramı 180 liraya kadar yükselen baklavalık boz iç Antep fıstığı, 90-110 liradan satılmaya başlandı.

Gaziantep Fıstık Sanayicileri Derneği Başkanı Neşet Uçar, AA muhabirine, yaklaşık bir hafta önce ağırlıklı olarak baklava üretiminde değerlendirilen boz iç Antep fıstığının hasadına başlandığını belirtti.

Sofralık ve çerezlik fıstığın ise Kurban Bayramı sonrasında hasat edileceğini anlatan Uçar, geçen yıl tarihin en az Antep fıstığı rekoltesinin elde edildiğini hatırlattı.

- "Antep fıstığı günah keçisi yapıldı"

Uçar, buna bağlı olarak fıstık fiyatlarının arttığını, hatta bazı baklavacıların fiyat artışına gittiğini, bazılarının da üretim yapamayacaklarını dile getirdiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Baklavada ve birçok sektörde Antep fıstığı günah keçisi yapıldı. 2017 mahsulü son 10 yılın en az mahsulüydü. Dolayısıyla fiyat artışları biraz yüksek oldu. Baklavacı arkadaşlarımız da Antep fıstığını bahane edip büyük yaygaralar da kopararak ürünlerinde artış yapmıştı. Boz iç Antep fıstığı geçen sene 180 liraya kadar çıktı. Şu an 90-110 lira arasında satılıyor."

Uçar, fıstık fiyatlarının düşmesiyle baklavadaki artışların da yeniden aşağı çekilmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

- Rekolte sevindirecek

Antep Fıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürü Nevzat Aslan ise Antep fıstığındaki en düşük rekoltenin geçen yıl 78 bin ton olarak gerçekleştiğini hatırlattı.

Bu yıl rekoltenin yüksek olmasının beklendiğini ifade eden Aslan, genetik yapısı nedeniyle bu yıl "var yılı" yaşanan Antep fıstığındaki rekolte yüksekliğini, iyi geçen yağışların da artıracağını vurguladı.

Aslan, rekolte tahminlerinin sahadaki çalışmaların ardından netleşeceğini aktararak, önceki yıllardan daha fazla rekolte elde edilmesini öngördüklerini kaydetti.

PARTNERKimse inanmıyor ama o bir insan!Kimse inanmıyor ama o bir insan!
SGK Uzmanı: İşveren askere gidiyor diye çalışanını işten çıkaramazSGK Uzmanı: İşveren askere gidiyor diye çalışanını işten çıkaramaz
Türkiye, Blockchain’de dünyaya öncü olmayı hedefliyorTürkiye, Blockchain’de dünyaya öncü olmayı hedefliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antep fıstığı fıstık fiyat Gaziantep Fıstık Sanayicileri Derneği Başkanı Neşet Uçar

En Çok Okunan Haberler

Almanlardan Türkiye-ABD krizi için ilginç yorum: Türk devleti iflas edebilir

Almanlardan Türkiye-ABD krizi için ilginç yorum: Türk devleti iflas edebilir

Burak Özçivit tükenmişlik sendromuna mı yakalandı?

Burak Özçivit tükenmişlik sendromuna mı yakalandı?

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

ABD’den Türk ürünlerine inceleme!

ABD’den Türk ürünlerine inceleme!

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Erdoğan canlı yayında açıkladı

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Erdoğan canlı yayında açıkladı

SGK, milyonlarca Bağ-Kur'lunun borcunu sildi

SGK, milyonlarca Bağ-Kur'lunun borcunu sildi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Fed faiz kararını açıkladı!

Fed faiz kararını açıkladı!

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam

BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam

ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?

ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?

ABD'ye kötü haber! Ticari ham petrol stokları azaldı

ABD'ye kötü haber! Ticari ham petrol stokları azaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
SGK Uzmanı: İşveren askere gidiyor diye çalışanını işten çıkaramaz

SGK Uzmanı: İşveren askere gidiyor diye çalışanını işten çıkaramaz

Türkiye, Blockchain’de dünyaya öncü olmayı hedefliyor

Türkiye, Blockchain’de dünyaya öncü olmayı hedefliyor

Şanlıurfa TOKİ Akebe Mahallesi'nde kuralar çekildi

Şanlıurfa TOKİ Akebe Mahallesi'nde kuralar çekildi

Bakan Dönmez'den Edirne'ye doğalgaz müjdesi

Bakan Dönmez'den Edirne'ye doğalgaz müjdesi

İzmir iş dünyasından ABD'ye ortak kınama

İzmir iş dünyasından ABD'ye ortak kınama

Bakan Pekcan, ABD'li 30 firma temsilcisi ile bir araya geldi

Bakan Pekcan, ABD'li 30 firma temsilcisi ile bir araya geldi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.