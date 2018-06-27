FİNANS

Antep peyniri ve muskasına coğrafi işaret tescili

FİNANS HABERLERİ  | 27.06.2018 15:54 | Son Güncelleme

Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı: - "Antep peyniri ve muskasının coğrafi işaret tescilini alarak bu alandaki ürün sayımızı 8'e çıkardık"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, "Antep muskası" ve "Antep peyniri"nin coğrafi işaret olarak tescillendiğini belirtti.

GTB'den yapılan yazılı açıklamada, eşsiz mutfak kültürüyle ünü Türkiye sınırlarını aşan ve UNESCO tarafından Gastronomi kenti ilan edilen Gaziantep'in, coğrafi işaret tescil belgeli ürün sayısında rekora koştuğu ifade edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Mehmet Akıncı, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) nezdinde sürdürdükleri girişimler sonucunda Antep muskası ve Antep peynirine coğrafi işaret tescil belgesi aldıklarını bildirdi.

Akıncı, Antep peynirinin "menşe" adı, Antep muskasının ise "mahreç" işareti olarak tescil edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Coğrafi işaret tescil belgesi almaya yönelik sürdürdüğümüz çalışmalardaki temel gayemiz, şehrimizin sahip olduğu değerlere sahip çıkmak ve onları geleneksel hazırlanış biçimleriyle gelecek nesillere taşımak. Ülkemizde coğrafi işaretli ürünlerin yöre ve üretici ekonomisine sağladığı katkılar artık ticari alanda çok daha net bir şekilde görülmeye başlandı. Bu bağlamda biz de şehrimizin binlerce yıllık mutfak kültürüne ışık tutan lezzet hazinelerini hem koruma altına almak hem de ürüne katma değer kazandırmak için tescil çalışmaları yürütüyoruz. Şu ana kadar Antep tırnaklı pidesi, Antep lahmacunu, Antep fıstık ezmesi, Antep firiği, Antep bulguru ve Antep köy kahkesi olmak üzere toplam 6 ürünümüzün coğrafi işaret tescil belgesini almıştık. Antep peyniri ve muskasının coğrafi işaret tescilini de alarak bu alandaki ürün sayımızı 8'e çıkardık."

Akıncı, kuruluk patlıcan, pekmez, meyan şerbeti, Oğuzeli narı, haylan kabağı ve kurusu, Antep karası üzümü, dolmalık biber kurusu, Antep kurabiyesi, biber salçası, İslahiye biberi ve boz iç Antep fıstığı için de TÜRKPATENT'e başvuruda bulunduklarını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Antep Muskası Antep peyniri coğrafi işaret GTB Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT)

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