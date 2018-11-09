Antioksidan besinler, yumurta ve sperm kalitesini artırıyor

İSTANBUL (AA) - Bahçeci Tüp Bebek Merkezi doktorlarından Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Bahçeci, ""Antioksidan bakımından zengin ürünlerle beslenmek, yumurta ve sperm kalitesini artırma konusunda anne ve baba adaylarının yüzünü güldürecek." ifadesini kullandı.

Bahçeci, yaptığı açıklamada, tüp bebek ya da doğal yollardan gebelik söz konusu olduğunda yumurta ve sperm kalitesinin önemini vurguladı.

Gerek tüp bebek gerekse diğer yardımla üreme teknikleri için başvuran hastaları değerlendiren Bahçeci, hastaların genellikle yaşadığı sorunların başında yumurta ya da sperm kalitesindeki düşüklerin geldiğini belirtti. Bahçeci, kalite bakımından yetersiz kalan yumurta ya da spermlerin, ana rahmine tutunma şansı düşük embriyoların oluşmasına yol açtığını belirterek, bu durumda ya gebeliğin hiç oluşmadığını ya da gebeliğin düşükle sonuçlandığını aktardı.

- "Üreme hücrelerinin daha kaliteli hale getirilmesi mümkün"

Mustafa Bahçeci, tüp bebek tedavileri boyunca gerek yumurta gelişimi gerekse spermlerin durumu gözetim altında tutulduğunu belirterek, kişiye özel müdahalelerle bu eksikliklerin giderilebildiğini ancak tüp bebek yöntemlerine gerek kalmadan da üreme hücrelerinin daha kaliteli hale getirilmesi mümkün olduğunu bildirdi. Planlı ve düzenli bir yaşam tarzının, üreme sağlığı konusunda en önemli nokta olduğuna dikkati çeken Bahçeci, sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizin öneminin altını çizdi. Bahçeci, toplumun genelinin sağlıklı beslenmek için neler yapması gerektiğini bildiğini ancak esas sorunun halkın spordan genel anlamda uzak durması olduğunu vurguladı.