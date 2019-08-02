FİNANS

Antrepolarda akaryakıt karıştırma işlemine düzenleme

FİNANS HABERLERİ  | 02.08.2019 09:58 | Son Güncelleme

Deniz yoluyla gelen serbest dolaşımda olmayan farklı gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve vergi oranına tabi akaryakıt ürünlerinin yurt dışına transit edilmesinde uygulanacak usul ve esaslar belirlendi

Deniz yoluyla gelen serbest dolaşımda olmayan farklı gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve vergi oranına tabi akaryakıt ürünlerinin yurt dışına transit edilmesinde uygulanacak usul ve esaslar belirlendi.

Ticaret Bakanlığının Gümrük Genel Tebliği

(Antrepolarda Akaryakıt Karıştırma İşlemleri), Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, antrepoya alınmış farklı gümrük tarife istatistik pozisyonu ve vergi oranına tabi akaryakıt ürünlerinin birbirleriyle karıştırılmasına antreponun bağlı bulunduğu gümrük müdürlüğünce izin verilebilecek. İzin sürecinde gümrük gözetim ve denetiminin sağlanmasını teminen gümrük idaresince istenilen her türlü bilgi, belge ibraz edilecek ve ilave tedbirler alınacak.

Karıştırma işlemi, elde edilecek ürünün transit edilmesi kaydıyla transit akaryakıtın depolandığı antrepolarda yapılacak. Sadece Gümrük Yönetmeliği'nin ilgili maddesinde yer verilen ve serbest dolaşımda olmayan akaryakıt ürünlerinin birbirleriyle karıştırılmasına izin verilecek. Her bir karıştırma işlemi için gümrük idaresinden münferiden izin alınacak.

Karışıma tabi tutulacak eşya ile karışımdan elde edilecek ürün için ayrı ayrı tank tesis edilerek izin başvurusu yapılırken tank bilgileri gümrük idaresine bildirilecek. Aksi halde gümrük idaresince talepler değerlendirmeye alınmayacak.

İznin verilebilmesi için karıştırma sonucunda meydana gelecek ürünün, gideceği ülkelerde yanlış menşeler göstermek gibi hilelere meydan vermeyecek veya taraf olunan uluslararası anlaşma hükümlerine aykırı düşmeyecek surette olması gerekecek.

- Antrepo ve işleticilerde aranacak nitelikler

Karıştırma işlemi, toplam depolama hacmi asgari 50 bin metreküp olan transit akaryakıt antrepolarında yapılacak. Karıştırma işlemi yapılacak antrepoların asgari iki yıl faaliyette bulunması şartı aranacak.

İşleticinin teminata bağlanan, yapılandırılan, tecil edilen veya taksitlendirilen borçlar hariç olmak üzere gümrük mevzuatı uyarınca vadesi geçmiş/kesinleşmiş vergi ve ceza borcu bulunmaması gerekecek.

- Karıştırma işlemine ilişkin usul ve esaslar

Karıştırma işlemi öncesinde ürünlerin hangi oranlarda karıştırılacağı ve karışım sonucu elde edilecek nihai ürün hususunda gümrük idaresi bilgilendirilecek ve işlem, gümrük idaresinin gözetim ve denetimi altında gümrük memuru nezaretinde gerçekleştirilecek.

Karıştırma işlemi sonucu elde edilen üründen numune alınarak tahlile gönderilecek ve eşyanın GTİP’i tespit edilecek. Tanklarda karışıma tabi tutulan eşyanın çıkışı, transit rejimi hükümlerine göre sağlanacak.

Antrepodan çıkışta taşıma belgelerinde karışıma giren her ürünün miktarı ve menşesi yazılarak nihai ürün için “karıştırılmış”/“BLENDED” ifadelerine yer verilecek.

Karıştırma faaliyeti sonucunda elde edilen ürünün hiçbir surette serbest dolaşıma girişine izin verilmeyecek.

Tebliğ hükümlerine aykırı işlem tesis ettiği tespit edilen antrepolarda bir yıl süreyle karıştırma işlemi yapılmasına izin verilmeyecek.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü, tebliğin uygulanmasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve gerekli gördüğü tedbirleri almaya yetkili olacak.

PARTNERŞeyda Coşkun'dan bikini şovŞeyda Coşkun'dan bikini şov
Kuzey kutbuna ilk Türk bilimsel seferi gerçekleştirildiKuzey kutbuna ilk Türk bilimsel seferi gerçekleştirildi
Memur maaşları için toplu sözleşme pazarlığı başladıMemur maaşları için toplu sözleşme pazarlığı başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antrepolarda Akaryakıt Karıştırma İşlemleri Gümrük Genel Tebliği Ticaret Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

İSKİ üst yönetiminde toplu istifa!

İSKİ üst yönetiminde toplu istifa!

Binlerce çalışana ikramiye müjdesi

Binlerce çalışana ikramiye müjdesi

Akaryakıt fiyatlarında indirim

Akaryakıt fiyatlarında indirim

Milyonlarca memur nefesini tuttu!

Milyonlarca memur nefesini tuttu!

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Kuzey kutbuna ilk Türk bilimsel seferi gerçekleştirildi

Kuzey kutbuna ilk Türk bilimsel seferi gerçekleştirildi

Memur maaşları için toplu sözleşme pazarlığı başladı

Memur maaşları için toplu sözleşme pazarlığı başladı

Altan Elmas: Konut kredi indirimi sektörümüz için büyük bir adım

Altan Elmas: Konut kredi indirimi sektörümüz için büyük bir adım

Antalya'ya gelen turist sayısı 8 milyonu geçti

Antalya'ya gelen turist sayısı 8 milyonu geçti

Bakan Albayrak: Kamu bankalarımız faizlerde düşüş süreçlerini başlattı

Bakan Albayrak: Kamu bankalarımız faizlerde düşüş süreçlerini başlattı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.