Antrepolarda akaryakıt karıştırma işlemine düzenleme

Deniz yoluyla gelen serbest dolaşımda olmayan farklı gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve vergi oranına tabi akaryakıt ürünlerinin yurt dışına transit edilmesinde uygulanacak usul ve esaslar belirlendi.

Ticaret Bakanlığının Gümrük Genel Tebliği

(Antrepolarda Akaryakıt Karıştırma İşlemleri), Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, antrepoya alınmış farklı gümrük tarife istatistik pozisyonu ve vergi oranına tabi akaryakıt ürünlerinin birbirleriyle karıştırılmasına antreponun bağlı bulunduğu gümrük müdürlüğünce izin verilebilecek. İzin sürecinde gümrük gözetim ve denetiminin sağlanmasını teminen gümrük idaresince istenilen her türlü bilgi, belge ibraz edilecek ve ilave tedbirler alınacak.

Karıştırma işlemi, elde edilecek ürünün transit edilmesi kaydıyla transit akaryakıtın depolandığı antrepolarda yapılacak. Sadece Gümrük Yönetmeliği'nin ilgili maddesinde yer verilen ve serbest dolaşımda olmayan akaryakıt ürünlerinin birbirleriyle karıştırılmasına izin verilecek. Her bir karıştırma işlemi için gümrük idaresinden münferiden izin alınacak.