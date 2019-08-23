FİNANS

Anzer balında 2 bin ton rekolte bekleniyor

FİNANS HABERLERİ  | 23.08.2019 16:06 | Son Güncelleme

Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Osman Civelek: - "Anzer balı rekoltesinde geçen yıla oranla dörtte bir artış bekliyoruz. Bu sene bize gelecek bal miktarı 2 ton civarında olacak"

RİZE (AA) - Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Osman Civelek, adını üretildiği yayladan alan dünyaca ünlü Anzer balının rekoltesini bu yıl 2 bin ton civarında beklediklerini söyledi.

Civelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anzer Yaylası'nda bu yıl 150 ailenin 2 bin 500 kovanla arıcılık yaptığını belirtti.

Bu sezon hava şartlarının zaman zaman iyi gittiğine işaret eden Civelek, "Anzer balı rekoltesinde geçen yıla oranla dörtte bir artış bekliyoruz. Bu sene bize gelecek bal miktarı 2 ton civarında olacak." dedi.

Civelek, geçen yıl Anzer balı rekoltesinde düşüş yaşandığını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Bu yıl az da olsa yaşanan artış üreticilerimizi ve bizi memnun etti. Elimize ulaşan 1 ton balı tahlil için Hacettepe Üniversitesine gönderdik. Elimize ulaşacak diğer 1 ton da önümüzdeki haftadan itibaren gidecek. Tahlil sonuçları müspet olanları burada mühürleyip satışa arz edeceğiz. Bu balların arzı karşılamayacağı görünen bir gerçek. Bal miktarı düşük, talepler fazla. Geçen yıldan sarkan talepler var. Hastalara öncelik vermeye çalışacağız."

Hava şartlarının rekoltede etkili olduğunu, rekoltenin 800 grama, bin kilograma düştüğü yıllar bulunduğunu aktaran Civelek, son yıllarda yaşanan düşüşlerin talepleri karşılamalarını zorlaştırdığını kaydetti.

Civelek, bal fiyatlarında çok büyük artış yapmadıklarını, kooperatif kararıyla Anzer balının kilogram fiyatını bin, yarım kilogram fiyatını 500 lira olarak belirlediklerini söyledi.

Civelek, polen fiyatlarını ise 100 gramı 140, 200 gramı 250, 400 gramı 500 lira olarak belirlediklerini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Anzer Balı Anzer Balı Kooperatifi Başkanı Osman Civelek

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