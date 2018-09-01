FİNANS

Anzer balında rekolte düştü

FİNANS HABERLERİ  | 01.09.2018 14:26 | Son Güncelleme

Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Osman Civelek: - "Anzer balı rekoltesinde geçen yıla oranla dörtte bir düşüş yaşandı. Bu sene bize gelen bal miktarı 1,5 ton civarında"

RİZE (AA) - Anzer Balı Kooperatifi Başkanı Osman Civelek, adını üretildiği yayladan alan dünyaca ünlü Anzer Balı'nın rekoltesinde bu yıl düşüş yaşandığını bildirdi.

Civelek, kooperatif binasında düzenlediği basın toplantısında, Anzer Yaylası'nda bu yıl 200 ailenin 3 bin 200 kovan ile arıcılık yaptığını ifade etti.

Bu sezon hava şartları nedeniyle iyi üretim elde edemediklerini anlatan Civelek, şunları aktardı:

"Anzer balı rekoltesinde geçen yıla oranla dörtte bir düşüş yaşandı. Bu sene bize gelen bal miktarı 1,5 ton civarında. Bu balı tahlil için Hacettepe Üniversitesine gönderdik. Tahlil sonuçları müspet olanları burada mühürleyip satışa arz edeceğiz. Bu ballar arzı karşılamaz. Elimizdeki bal miktarı düşük, talepler fazla. Geçen yıldan sarkan talepler var. İnşallah onları gerçekleştirmeye çalışacağız."

Civelek, geçen yıl yaklaşık 5 ton balın ellerine ulaştığını anımsatarak, "Bu sene elimize ulaşan 1,5 ton balın tamamının tahlilden geçip geçmeyeceğini de bilmiyoruz. Hava şartları rekoltenin düşüklüğünde çok etkili oldu. Geçmiş yıllarda rekoltenin 800-1000 kilograma düştüğü olmuştu." dedi.

Bal üretimine son yıllarda ailelerin ilgi gösterdiğini vurgulayan Civelek, "Hedefimiz yıllık 3 ton civarında bal üretimini sağlamak. Türkiye'nin Anzer balı talebi yıllık 5 ton civarında." ifadelerini kullandı.

Civelek, Anzer balına bitki örtüsünün tat verdiğini aktararak, son yıllarda küçükbaş hayvancılığı yasaklayarak Anzer'de bal üretimini artırmanın çabasında olduklarını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
rekolte Anzer Balı Rİze

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