FİNANS

Anzer balının kilosu 940 lira; sipariş yağıyor

FİNANS HABERLERİ  | 15.08.2018 14:02 | Son Güncelleme

RİZE'nin İkizdere ilçesinde, 2 bin 300 rakımlı Ballıköy'de üretilen Anzer balının bu yılki kilo fiyatının 940 lira olduğu açıklandı.

Anzer balının kilosu 940 lira; sipariş yağıyor

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE'nin İkizdere ilçesinde, 2 bin 300 rakımlı Ballıköy'de üretilen Anzer balının bu yılki kilo fiyatının 940 lira olduğu açıklandı. Türkiye ve dünyanın dört bir yanından bini aşkın kişi 1 ton dolayında bal siparişi verdi. 3 tona ulaşması beklenen siparişlerin tamamının karşılanamayacağı belirtildi.
Ballıköy'e bağlı Anzer Yaylası'nda geçen Haziran ayında 200 üretici 3 bin kovanda bal üretimine başladı. Ağustos ayı başında sağımı yapılan ballar tahlil için Hacettepe Üniversitesi'ne gönderildi. Hava koşullarının bu yıl olumsuz seyretmesi nedeniyle rekolte geçen yıla göre düştü, 1 ton dolayında üretim gerçekleştirildi. Anzer balı için Türkiye ve dünyanın dört bir yanından bini aşkın sipariş geldi. Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Anzer balının bu yılki kilo fiyatının 940 lira olduğunu açıkladı.
Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Osman Civelek, bu yıl hava koşullarına bağlı olarak üretimin düşük olduğunu belirterek, "Bal sağımı sürüyor. Kurban Bayramı sonrası rekolte belli olacak. Şu ana kadar 1 tona yakın bir sipariş aldık. Bu siparişlerin 3 tona ulaşmasını bekliyoruz. Hastalara öncelik vererek siparişleri göndermeye başladık. Ancak tüm siparişleri karşılayamayacağız" dedi.
SAHTECİLİĞE KARŞI ÜST DÜZEY GÜVENLİK
Anzer balının taklit edilmesine yönelik üst düzey güvenlik tedbirleri aldıklarını ifade eden Civelek, "Her yıl bal ambalajlarını değiştiriyoruz. Demir ve kurşun ile ıslak mühürlü bal kavanozları barkot etiketi ile satışa sunuluyor. Balların taklit edilmesinin önüne geçmeyi amaçladık. Vatandaşlarımız bal alırken kooperatifimizle irtibata geçmeli" diye konuştu.
ANZER BALI
İkizdere’nin 2 bin 300 rakımlı Anzer Yaylası'ndaki Ballıköy'de yaklaşık 3 bin kovanda arıcılık yapılıyor. Hava şartları ve çiçek florasının çok değişken olması nedeniyle düşük miktarda bal üretiliyor. Anzer balının solunum hastalıkları başta olmak üzere pek çok hastalığa iyi geldiği belirtiliyor. Anzer Yaylası, kendine özgü 40 endemik çiçek türünün yanı sıra yüzlerce çeşit bitkiye de ev sahipliği yapıyor. Yurt içi ve yurt dışından talep olan Anzer balı, sipariş alınarak sınırlı miktarda satılıyor.

FOTOĞRAFLI

Anzer balının kilosu 940 lira; sipariş yağıyorAnzer balının kilosu 940 lira; sipariş yağıyorAnzer balının kilosu 940 lira; sipariş yağıyorAnzer balının kilosu 940 lira; sipariş yağıyor

PARTNERBir insan neden böyle bir saç ister ki!Bir insan neden böyle bir saç ister ki!
Yurt dışı alışveriş sitelerinde "22 Euro" oyunuYurt dışı alışveriş sitelerinde "22 Euro" oyunu
Altın yükseldi; talep yarı çeyreğeAltın yükseldi; talep yarı çeyreğe
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı

ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı

Resmi Gazete'de yayımlandı! ABD ürünlerine ek vergi geldi! Yüzde 100 artırıldı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! ABD ürünlerine ek vergi geldi! Yüzde 100 artırıldı!

Dolar nasıl düşer? İşte Doları 5 TL’ye düşürecek 5 adım

Dolar nasıl düşer? İşte Doları 5 TL’ye düşürecek 5 adım

Torbalı'da son iki günde 20 kilo altın ve 500 bin dolar bozduruldu

Torbalı'da son iki günde 20 kilo altın ve 500 bin dolar bozduruldu

Dolar ne kadar? 15 Ağustos dolar yorumları

Dolar ne kadar? 15 Ağustos dolar yorumları

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dan ABD mallarına boykot

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dan ABD mallarına boykot

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

BDDK swap işlemlerine sınır getirdi

BDDK swap işlemlerine sınır getirdi

IMF Başekonomisti'nden Trump'ın yaptırım kararları ile ilgili çarpıcı açıklama!

IMF Başekonomisti'nden Trump'ın yaptırım kararları ile ilgili çarpıcı açıklama!

Fed faiz kararını açıkladı!

Fed faiz kararını açıkladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İşte yeni konut kampanyasının detayları

İşte yeni konut kampanyasının detayları

ATO'dan üyelerine 2 milyar liralık ‘Nefes Kredisi’ girişimi

ATO'dan üyelerine 2 milyar liralık ‘Nefes Kredisi’ girişimi

Merzifon OSB’ye 55 milyon liralık yatırım

Merzifon OSB’ye 55 milyon liralık yatırım

Betam: Tarım dışı işsizlikte kuvvetli artış devam ediyor   

Betam: Tarım dışı işsizlikte kuvvetli artış devam ediyor   

DİSK-AR: Gerçek işsiz sayısı 5.7 milyon, gerçek işsizlik yüzde 16.6

DİSK-AR: Gerçek işsiz sayısı 5.7 milyon, gerçek işsizlik yüzde 16.6

Yurt dışı alışveriş sitelerinde "22 Euro" oyunu

Yurt dışı alışveriş sitelerinde "22 Euro" oyunu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.