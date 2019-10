Aon/Clavarino: Gündemdeki bir numaralı risk ekonomik yavaşlama

İlayda Kılıçay - Robert Badendieck / İstanbul, 3 Ekim (DHA) - Aon Risk Çözümleri EMEA Yönetim Kurulu Başkanı Carlo Clavarino tüm dünyadaki şirketlerin, iklim değişikliği, siber ve yaşlanan işgücü gibi riskler ile karşı karşıya olduklarına dikkat çekti ve "İlk sırada ekonomik yavaşlamanın yer alması tüm dünyadaki şirketleri önemli tedbirler almaya itiyor" diye uyardı.

Aon'un iki yılda bir düzenlediği Aon Risk Zirvesi, bu yıl “Riskli kararlar, bilinçli cesaret ister” sloganıyla gerçekleşti. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ve Aon Risk Çözümleri EMEA Yönetim Kurulu Başkanı Carlo Clavarino'nun katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, son dönemde kutuplaşan dünya ve başlatılan küresel ticaret savaşlarıyla birlikte şirketlerin kârlılığını tehdit eden riskler masaya yatırıldı.

Risk, emeklilik ve sağlık konularında veri ve analizlerden faydalanarak profesyonel hizmetler sunan Aon'un iki yılda bir düzenlediği Aon Risk Zirvesi bu yıl 3 Ekim 2019'da Wyndham Grand İstanbul Levent'te gerçekleştirildi. Dünyanın karşı karşıya kaldığı risklere ve risk öngörülerine ışık tutmak amacıyla düzenlenen Aon Risk Zirvesi'ne TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ve Aon Risk Çözümleri EMEA Yönetim Kurulu Başkanı Carlo Clavarino'nun yanı sıra, Türkiye'de ve dünya çapında faaliyet gösteren, her biri kendi sektöründe lider şirketlerin temsilcilerinin panelist olarak katıldığı etkinlik büyük ilgi gördü.

“Riski doğru algılayıp doğru yönetmek her zamankinden daha kıymetli.”

Aon Türkiye Eş CEO'ları Selda Oknas Tanbay ve Ferhan Özay'ın “hoş geldiniz” mesajlarıyla başlayan etkinliğin açılış konuşmasını TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski gerçekleştirdi. Konuşmasında Türk iş dünyasının gündemindeki riskleri ele alan Kaslowski şu noktalara dikkat çekti:

“İş dünyası için riski doğru algılayıp, doğru yönetmek bugün her zamankinden daha kıymetli. Risk Zirvesinin ev sahibi Aon'un 60 ülkeyi kapsayan 2019 Global Risk Yönetim Anketi bu trendi doğrulayan önemli bulgular içeriyor. İş dünyası temsilcileri, en önemli risk olarak gördükleri ekonomik yavaşlamadan siber saldırılara kadar oldukça geniş bir yelpazede bir risk haritası ortaya koyuyorlar. Aon'un yaptığı ankette iş dünyasının en önemli risk olarak gördüğünü belirttiği “ekonomik yavaşlama” ülkemizin yüzleştiği önemli risklerin başında geliyor. Türkiye olarak bu riski yönetebilmemiz için mevcut büyüme modelimizi gözden geçirmemiz ve onu kısa ve orta vadede bizleri bekleyen finansal, jeopolitik ve çevresel risklere göre tasarlamamız şarttır.”

Riskin yeni cephesi: Kutuplaşan dünya ve küresel ticaret savaşları

Etkinlik, Aon Risk Çözümleri EMEA Yönetim Kurulu Başkanı Carlo Clavarino ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski'nin Türkiye'nin ve dünyanın gündeminde yer alan en önemli riskleri konuştuğu “Risk Sohbeti” bölümüyle devam etti. Kaslowski ve Clavarino, son dönemde kutuplaşan dünya ve başlatılan küresel ticaret savaşları ile birlikte tüm dünyadaki şirketleri bekleyen en önemli risklerin arasında politik riskler, iklim değişikliği ve artan doğal afet riskleri, şirket satın almaları ve birleşmelerle ilgili riskler, siber riskler ve yaşlanan işgücü ve bununla ilgili risklerin öne çıktığını belirtti.

Konuşmasında ekonomik yavaşlama riskine vurgu yapan Clavarino şunları söyledi:

“Dünyadaki tüm kurumlar, sektörler ve ekonomiler daha önce hiç olmadığı kadar çok riskle karşı karşıya. Buna rağmen, pek çok organizasyonun bu riskler için yeterince hazırlıklı olmadığını görüyoruz. Aon'un 2019 Global Risk Yönetimi Anketi bulguları ve risk yöneticilerinin öngörülerine dayanarak oluşturduğumuz ‘İlk 15 Risk' ve 2022 için ‘İlk 10 Risk' öngörülerinde ilk sırada ekonomik yavaşlamanın yer alması tüm dünyadaki şirketleri önemli tedbirler almaya itiyor. 10 yıl önce global finansal krizin tüm dünyada zirve yaptığı dönemde bir numaralı risk olarak gösterilen bu risk 2019'da tekrar ilk sıraya yerleşti. Arada geçen iki yılda dünya ekonomisinin beklenenin altında bir büyüme göstermesi, devam eden ticaret savaşları ve jeopolitik risklerin derinleşmesi sebebiyle dünyadaki tüm şirketler ekonomik yavaşlamanın sarsıcı etkisini hissetmeye devam edecek.”

“10 yıl içerisinde dünyanın en büyük iki riski siber riskler ve yaşlanan işgücü”

Clavarino, ekonomik yavaşlama riskinin yanı sıra dünyayı bekleyen en büyük iki riskin siber riskler ve yaşlanan işgücü olduğuna değinerek şunları söyledi: “Önümüzdeki 10 yıl içerisinde dünyayı bekleyen en büyük riskin siber riskler olduğunu düşünüyorum. Aon Global Risk Yönetim Anketi'nde siber saldırılar/veri ihlali riski 2017'deki Aon Global Risk Yönetim Anketi'nde beşinci sırada yer alıyordu. 2007 ve 2009 yıllarındaki ankette 25. ve 18. sırada yer alan, ilk 10 risk arasına giremeyen bu risk, 2015 yılından itibaren hızla üst sıralara yükselmeye başlayarak ilk 10 risk arasında yer aldı. 2019 yılında her ne kadar altıncı sırada yer alsa da, anket katılımcıları 2022 öngörülerinde bu riskin ilk üç risk arasında yer alacağını belirtti. Veriler de bunu açıkça ortaya koyuyor. Öyle ki, siber riskler geçtiğimiz yıl yalnızca ABD'de trilyon dolarlık ekonomik zarara yol açtı. Teknolojinin hayatımızın her alanına dahil olmasıyla birlikte bu risklerin her gün karşı karşıya olduğumuz riskler olduğunu unutmamalıyız.”

Yaşlanan işgücü riski sigortalanamasa da çözüm Aon gibi firmalarda

Yaşlanan işgücü ve buna bağlı olarak sağlık sorunları riski, 2017 yılında yapılan Aon Global Risk Yönetim Anketi'nde 37.sırada iken, 2019 yılında yapılan aynı ankette bu riskin 20. sıraya yükseldiği görülüyor. Aon uzmanları bu riskin 2022 yılında da ilk 10 risk arasında olmasını bekliyor. Aon Risk Çözümleri EMEA Yönetim Kurulu Başkanı Carlo Clavarino, “2030'a kadar dünyadaki demografik yapıda 65 yaş ve üstü diliminde önemli bir artış yaşanacak. Bu artışın en doğrudan sonucu ise yaşlanan işgücü olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle Avrupa'yı bekleyen en temel risklerden biri olan yaşlanan işgücü sonucunda, hem ülkelerin hem de şirketlerin çalışan nüfusa mevcut durumda sundukları yardım ve destek paketleri yetersiz kalacak. Daha kapsamlı sağlık hizmetleri, bakım desteği vb. konular ülke ekonomilerinin ve şirket bilançolarında büyük bir gider kalemi oluşturacak. Bu riskle ilişkili en büyük sorun bu hizmetlerin kapsamının net olarak belirlenememesi. Yaşlanan işgücü doğası itibariyle sigortalanması mümkün olmayan bir risk olmasına rağmen, bu konuda verilecek destek ve hizmetlerin kapsamının belirlenmesi, maliyetlerinin yönetilmesi ve planlanması konusunda çözüm yine Aon gibi firmaların sigorta ve risk alanındaki birikim ve danışmanlığından faydalanmaktan geçiyor” dedi.

Türk iş dünyasının profesyonel isimleri gündemdeki riskleri değerlendirdi

Global ölçekte faaliyet gösteren Türk şirketlerinin karşı karşıya olduğu risklerin tartışıldığı panele ise her biri alanında lider olan önemli şirketlerin temsilcileri katıldı. Koton CFO'su Özlem Yeşildere, İzocam CFO'su Doruk Özcan, Standard Profil Group CFO'su Cem Kabak, Siemens Tedarik Zinciri Yönetimi Direktörü Tuğrul Günal ile Batı Anadolu Çimento Sanayii İcra Kurulu Üyesi Feyyaz Ünal'ın panelist olarak katıldığı panelde Aon'un Global Risk Yönetimi Anketi'nde de tespit edilen ilk 20 risk arasında yer alan ekonomik yavaşlama, yetenekli çalışanı elinde tutamama/kendine çekememe, tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar, marka itibarının zedelenmesi, siber saldırılar/veri ihlalleri, yaşlanan işgücü ve beraberinde getirdiği sağlık sorunları, artan rekabet, nakit akışı/likidite riski, yasal düzenlemelerdeki değişiklikler ve kurdaki dalgalanma risklerine ilişkin değerlendirmeler yaptı. (Fotoğraflı)