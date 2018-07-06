FİNANS

AP kritik telif hakkı yasasını görüşmesini Eylül'e erteledi

FİNANS HABERLERİ  | 06.07.2018 15:01 | Son Güncelleme

Avrupa Parlamentosu (AP), dijital dünyada yaratıcı içerik üretenlerin haklarını (haber, müzik, film) koruma amacı güden yasa tasarısının "mevcut haliyle onaylanamayacağı" gerekçesiyle, konunun Eylül ayında yeniden görüşülmesini kararlaştırdı.

Elif Varan / İstanbul, 6 Temmuz (DHA) - Avrupa Parlamentosu (AP), dijital dünyada yaratıcı içerik üretenlerin haklarını (haber, müzik, film) koruma amacı güden yasa tasarısının "mevcut haliyle onaylanamayacağı" gerekçesiyle, konunun Eylül ayında yeniden görüşülmesini kararlaştırdı.
Yasanın onaylanması durumunda, internette özgürce bilgiye ve haberlere erişimi kısıtlayabileceği endişeleri vardı.
Tasarı Eylül'deki görüşmeler sonucunda kabul edilirse, artık Google gibi arama motorları ya da Facebook gibi sosyal medya platformları, haber portallarının içeriklerini paylaşmak için bir lisans bedeli ödemek durumunda kalacaklar.
İçerik üreticiler, haklarının korunması için tasarının geçmesini isterken, birçok kişi de, bunun ifade ve haber alma özgürlüğünü kısıtlayabileceğini savunuyor.
Tasarıya karşı Avrupa genelinde yapılan kampanyalarda 1 milyondan fazla imza toplandı. Wikipedia oylamadan bir gün önce tepki olarak İtalyanca ve İspanyolca versiyonlarını askıya aldı.
Bu uygulama hayata geçerse tüm dijital platformlar kullanıcılarının sitelerine yükledikleri veya yayınladıkları içeriğin yasal olması ve bedelinin ödenmiş olması konusunda sorumlu olacak. Buna resim, video, kaynak kodu ve müzik de dahil olacak.
Geleneksel medya ve haberciliğin ayakta kalması için gerekli görüldüğü belirtilen bu uygulamalar AB'de hayata geçtiği takdirde küçük veya büyük tüm içerik üreticileri, sosyal platformlar ve kullanıcılar bundan etkilenecek.
Yasa Perşembe günü onaylanmazsa değişiklik önergeleri ile birlikte Eylül ayında AP'nin bir sonraki ana oturumuna kalacak ve tartışmalar devam edecek.

PARTNERDünya Kupası capsleri sosyal medyayı yıktı!Dünya Kupası capsleri sosyal medyayı yıktı!
Tanzanya Ankara Büyükelçisi: Türkiye güvenilir partnerTanzanya Ankara Büyükelçisi: Türkiye güvenilir partner
TÜRKONFED: Hak temelli ve bütünlüklü bir çocuk koruma sistemi kurulmalıTÜRKONFED: Hak temelli ve bütünlüklü bir çocuk koruma sistemi kurulmalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş'ta istifa depremi!

Beşiktaş'ta istifa depremi!

Tarihin en büyük ticaret savaşı şiddetleniyor! Çin'den misilleme geldi!

Tarihin en büyük ticaret savaşı şiddetleniyor! Çin'den misilleme geldi!

Yeni doğan bebeğin kimliği artık eve gelecek

Yeni doğan bebeğin kimliği artık eve gelecek

BDDK'dan banka ve kredi kartları yönetmeliğinde değişiklik

BDDK'dan banka ve kredi kartları yönetmeliğinde değişiklik

Tiryakiye kötü haber! Yerli içkiye zam ithale indirim geldi

Tiryakiye kötü haber! Yerli içkiye zam ithale indirim geldi

Kanal İstanbul projesinde flaş gelişme! Bu yıl temelleri atılıyor

Kanal İstanbul projesinde flaş gelişme! Bu yıl temelleri atılıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tanzanya Ankara Büyükelçisi: Türkiye güvenilir partner

Tanzanya Ankara Büyükelçisi: Türkiye güvenilir partner

TÜRKONFED: Hak temelli ve bütünlüklü bir çocuk koruma sistemi kurulmalı

TÜRKONFED: Hak temelli ve bütünlüklü bir çocuk koruma sistemi kurulmalı

Pegasus’un Antalya’dan Erbil ve Beyrut uçuşları başlıyor

Pegasus’un Antalya’dan Erbil ve Beyrut uçuşları başlıyor

BİSAM: Dört kişilik ailenin açlık sınırı 1,757 liraya yükseldi

BİSAM: Dört kişilik ailenin açlık sınırı 1,757 liraya yükseldi

ING Bank 625 milyon dolarlık sendikasyon kredisi aldı

ING Bank 625 milyon dolarlık sendikasyon kredisi aldı

Torbalı Ovası'nda domates hasadı başladı

Torbalı Ovası'nda domates hasadı başladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.