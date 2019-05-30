FİNANS

AP seçim sonuçları izleyiciye Türk teknolojisiyle ulaştı

FİNANS HABERLERİ  | 30.05.2019 11:11 | Son Güncelleme

Ege Serbest Bölgesi'nde faaliyet gösteren ve "artırılmış gerçekliği" canlı yayınlara taşıyan teknoloji geliştiren yazılım şirketi, Avrupa Parlamentosu seçim sonuçlarının kamuoyuna aktarılmasında görev aldı - Brüksel'de AP binasının bulunduğu alanı gerçekçi olarak modelleyen Türk ekibi, artırılmış gerçeklik ve canlı yayını bir araya getirdi ve bilgisayar oyunlarında kullanılan efektleri TV ekranlarına taşıdı - Zero Density Üst Yöneticisi Tijen Armağan: - "Dünyaya teknoloji satmaya devam ediyoruz ve daha da yayılacağız. Önümüzdeki günlerde her ülkenin lider televizyon kanallarında yeni projelerle yer alacağız" - "Yerli ve milli bir firma olarak dünyanın prestijli işlerinde olmaktan gurur duyuyoruz"

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Avrupa Parlamentosu (AP) seçim sonuçlarının kamuoyuna aktarılmasında İzmir'de faaliyet gösteren Zero Density firmasının "artırılmış gerçeklik" yazılımı kullanıldı.

Avrupa Birliği'ne üye ülkeler Avrupa Parlementosu (AP) seçimleri için sandık başına gitti. Seçim sonuçları da parlamentonun resmi kanalı EuroParl TV'de 40'a yakın ülkede canlı yayınlandı.

Seçim günü boyunca yayında olan kanal, artırılmış gerçeklik kullanarak izleyicilerine üç boyutlu ve hareketli bir seçim programı sundu.

Sanal unsurların gerçekçi bir şekilde ekranlara taşınmasında ise Ege Serbest Bölgesi'nde kurulu Zero Density'nin yazılımı kullanıldı.

Brüksel'de AP binasının bulunduğu alanı üç boyutlu olarak modelleyen Türk ekibi, sonuçların aktarıldığı canlı yayının da bu model üzerinde kurgulanan stüdyo üzerinden izleyicilere aktarımını sağladı. Artırılmış gerçeklik ve canlı yayını bir araya getiren uygulama, bilgisayar oyunlarında kullanılan efektlerin uygulanmasına imkan verdi.

Türk firmasının yazılımıyla kamuoyuna aktarılan seçim sonuçlarını parlamentonun resmi kanalına ek olarak Belçika'da 5 kanal kullandı.

- 10 kilometrekarelik alan 3 boyutlu

Şirketin ortağı ve Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin çok önemli ve heyecan verici olduğunu söyledi.

Avrupalı vatandaşların kendi yazılımlarıyla üretilen grafiklerle sonuçları takip ettiğini belirten Özkan, "Biz burada teknolojiyi sağlayan firma olarak bulunduk. Bütün içerikleri, entegrasyon işlemlerini, oyların gelmesi ve grafiklerin hazırlanmasını bizim partnerimiz yaptı. Projenin en önemli özelliklerinden birisi parlamento binasının bulunduğu 10 kilometrekarelik çevredeki tüm alanın 3 boyutlu olarak modellenmesi. Bu modelleme Belçika'da günün saatine göre otomatik olarak ışıklandırıldı. Bulut yoğunluğu, güneşin duruşu gibi özellikler dikkate alındı." dedi.

- "Farklı bir yerdeymiş gibi gösteriyor"

Kullandıkları teknolojiyle dünyada öncü olduklarını dile getiren Özkan, "Green box içinde duran bir insanın kamerayla çekildiği sırada gerçek zamanlı olarak başka bir mekandaymış gibi gösterilmesi" olarak özetlenen yazılımın dünya genelinde hızla yayıldığına işaret etti.

ABD, Kanada ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 30'u aşkın ülkedeki TV kanalları ve internet üzerinden canlı yayınlanan programlarda bu teknolojinin kullanıldığını söyleyen Özkan, Çin'de bir stadyumdan yapılan canlı yayın sırasında sanal bir ejderhanın seyircilerin üzerinden uçurulması ve sahneye konması görüntüleriyle bilinir hale gelen yazılımın Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'na ilişkin canlı yayınlarla da seyirciye ulaştığını bildirdi.

- Hedef 15 milyon dolar ihracat

Şirketin üst yöneticisi Tijen Armağan da 50'ye yakın müşteriyle 30 ülkede hizmet verdiklerini belirtti.

Avrupa Parlamentosu seçimlerinin yanında başka büyük işlere de imza attıklarını ifade eden Armağan, "Dünyaya teknoloji satmaya devam ediyoruz ve daha da yayılacağız. Önümüzdeki günlerde her ülkenin lider televizyon kanallarında yeni projelerle yer alacağız." dedi.

Geçen yıl şirketin yüzde 500 büyüdüğüne dikkati çeken Armağan, şunları kaydetti:

"2019'daki hedeflerimiz çok daha agresif. İlk 5 aylık deneyimimiz hedeflerimize emin adımlarla gittiğimizi gösteriyor. Yılın sonuna doğru 15 milyon dolarlık ihracata imza atabileceğiz. Yerli ve milli bir firma olarak dünyanın prestijli işlerinde olmaktan gurur duyuyoruz. Bu büyümeyi ekip büyümesiyle paralel götürüyoruz. Geçen yıl 20 kişi olan çalışan sayımız şu anda 40 kişi. Yıl sonuna kadar bunun 60'a ulaşmasını bekliyoruz. Ayrıca ODTÜ Teknokent'te de bir ofis açtık."

- "Müşterilerimiz çok mutluydu"

Şirketin İş Geliştirme Müdürü Michel Loiseau da seçimlerin yerel, bölgesel ve uluslararası düzeyde yapıldığını belirterek, "Belçika'da 5 televizyon kanalıyla yayına çıktık. Her şey yolunda gitti. Müşterilerimiz çok mutluydu çünkü çok iyi bir seyirci sayısına ulaştılar." dedi.

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Avrupa Parlemantosu firma izmir sanal gerçeklik sanal stüdyo seçim Zero Density

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