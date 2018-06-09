Apartman aidatları profesyonellere emanet

BAHATTİN GÖNÜLTAŞ - Apartman ve bina yönetiminde yaşanılan sorunlar "tesis yönetimi" sektörüne ilgiyi artırıyor. Tesis Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Levent Alatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda hem dünyada, hem de Türkiye'de giderek önem kazanan tesis yönetiminin, sürekli gelişen yapısıyla en fazla istihdam sağlayan sektörlerden biri olduğunu söyledi. Tesislerin, insanların yaşadığı veya çalıştığı bina ve iş merkezlerinden, plaza, site, rezidans, alışveriş merkezi, fabrika, hastane, otel, stadyum, okullara uzanan bir çeşitlilik gösterdiğine işaret eden Alatlı, her tesisin bina yönetimi, bakım, güvenlik, temizlik, finansman, ilaçlama, bahçe ve peyzaj gibi bir dizi ihtiyacı bulunduğunu vurguladı. Tesis yönetimi için bina maliklerinin kendi içinden yönetici çıkarabildiğini veya profesyonel yönetici tercih ettiğini anlatan Alatlı, ancak çok sayıda bağımsız bölümden oluşan binalar için profesyonel yönetime ihtiyaç bulunduğunu dile getirdi. Alatlı, tesis yönetim sektörüne ilişkin şu bilgileri verdi:

"Yapılan her yeni bina tesis yönetimi için yeni bir iş ve istihdam alanı oluşturuyor. Her bina için güvenlik, temizlik görevlisi, teknisyen, yönetici gibi görevlilere ihtiyaç var. Sektörümüzde vasıfsız elemanlar yanında teknik lise, ticaret lisesi veya üniversite mezunları için de iş imkanları var. Derneğimiz üyesi sadece 19 firmanın çalışan sayısı bile 49 bin 275 kişi. Dolayısıyla binlerce firmanın çalıştığı tesis yönetim sektörü Türkiye’nin en fazla istihdam sağlayan sektörleri arasında. Her yeni bina, yeni istihdam sağlıyor." - "Birçok yönetici Kat Mülkiyeti Kanunu'ndan haberdar değil" Apartman yönetimi konusunda hizmet veren Ankara merkezli Odyosi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Vural da birçok apartman yöneticisinin Kat Mülkiyeti Kanunu'ndan haberdar olmadığını ve bu yöneticilerin fevri kararlar alarak ya adaletsiz ya da yanlış bir yönetim sergilediklerini savundu. Vural, konutların toplu yaşam alanları olduğunu hatırlatarak, "Yaşam alanlarımızın daha nezih bir yer olmasını sağlamak için doğru yönetim sergilemek, bunun için de matematik, finans, muhasebe, insan ve iş yönetimi, kanun ve hukuk bilmek gerekiyor." diye konuştu.