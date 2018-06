Apartman aidatları profesyonellere emanet

Tesislerin, insanların yaşadığı veya çalıştığı bina ve iş merkezlerinden, plaza, site, rezidans, alışveriş merkezi, fabrika, hastane, otel, stadyum, okullara uzanan bir çeşitlilik gösterdiğine işaret eden Alatlı, her tesisin bina yönetimi, bakım, güvenlik, temizlik, finansman, ilaçlama, bahçe ve peyzaj gibi bir dizi ihtiyacı bulunduğunu vurguladı.

"Yapılan her yeni bina tesis yönetimi için yeni bir iş ve istihdam alanı oluşturuyor. Her bina için güvenlik, temizlik görevlisi, teknisyen, yönetici gibi görevlilere ihtiyaç var. Sektörümüzde vasıfsız elemanlar yanında teknik lise, ticaret lisesi veya üniversite mezunları için de iş imkanları var. Derneğimiz üyesi sadece 19 firmanın çalışan sayısı bile 49 bin 275 kişi. Dolayısıyla binlerce firmanın çalıştığı tesis yönetim sektörü Türkiye’nin en fazla istihdam sağlayan sektörleri arasında. Her yeni bina, yeni istihdam sağlıyor."

- "Birçok yönetici Kat Mülkiyeti Kanunu'ndan haberdar değil"

Apartman yönetimi konusunda hizmet veren Ankara merkezli Odyosi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Vural da birçok apartman yöneticisinin Kat Mülkiyeti Kanunu'ndan haberdar olmadığını ve bu yöneticilerin fevri kararlar alarak ya adaletsiz ya da yanlış bir yönetim sergilediklerini savundu.

Vural, konutların toplu yaşam alanları olduğunu hatırlatarak, "Yaşam alanlarımızın daha nezih bir yer olmasını sağlamak için doğru yönetim sergilemek, bunun için de matematik, finans, muhasebe, insan ve iş yönetimi, kanun ve hukuk bilmek gerekiyor." diye konuştu.