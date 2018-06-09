FİNANS

Apartman aidatları profesyonellere emanet

FİNANS HABERLERİ  | 09.06.2018 11:41 | Son Güncelleme

Apartman ya da bina sakinlerinin Kat Mülkiyeti Kanunu'na yabancı olmaları, komşularıyla karşı karşıya gelmek istememeleri "tesis yönetimi" sektörüne talebi artırıyor - Odyosi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Vural: - "Çoğunlukla kendisi de kat maliki olan ve binada ikamet eden yönetici, yüz yüze baktığı komşusuna karşı aidat borcundan dolayı hukuki işlem başlatamıyor. Bunun yanında kanunlar hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığı için hak ve yükümlülükler konusunda birtakım eksik ve yanlış uygulamalar yapabilmektedir"

BAHATTİN GÖNÜLTAŞ - Apartman ve bina yönetiminde yaşanılan sorunlar "tesis yönetimi" sektörüne ilgiyi artırıyor.

Tesis Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Levent Alatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda hem dünyada, hem de Türkiye'de giderek önem kazanan tesis yönetiminin, sürekli gelişen yapısıyla en fazla istihdam sağlayan sektörlerden biri olduğunu söyledi.

Tesislerin, insanların yaşadığı veya çalıştığı bina ve iş merkezlerinden, plaza, site, rezidans, alışveriş merkezi, fabrika, hastane, otel, stadyum, okullara uzanan bir çeşitlilik gösterdiğine işaret eden Alatlı, her tesisin bina yönetimi, bakım, güvenlik, temizlik, finansman, ilaçlama, bahçe ve peyzaj gibi bir dizi ihtiyacı bulunduğunu vurguladı.

Tesis yönetimi için bina maliklerinin kendi içinden yönetici çıkarabildiğini veya profesyonel yönetici tercih ettiğini anlatan Alatlı, ancak çok sayıda bağımsız bölümden oluşan binalar için profesyonel yönetime ihtiyaç bulunduğunu dile getirdi.

Alatlı, tesis yönetim sektörüne ilişkin şu bilgileri verdi:

"Yapılan her yeni bina tesis yönetimi için yeni bir iş ve istihdam alanı oluşturuyor. Her bina için güvenlik, temizlik görevlisi, teknisyen, yönetici gibi görevlilere ihtiyaç var. Sektörümüzde vasıfsız elemanlar yanında teknik lise, ticaret lisesi veya üniversite mezunları için de iş imkanları var. Derneğimiz üyesi sadece 19 firmanın çalışan sayısı bile 49 bin 275 kişi. Dolayısıyla binlerce firmanın çalıştığı tesis yönetim sektörü Türkiye’nin en fazla istihdam sağlayan sektörleri arasında. Her yeni bina, yeni istihdam sağlıyor."

- "Birçok yönetici Kat Mülkiyeti Kanunu'ndan haberdar değil"

Apartman yönetimi konusunda hizmet veren Ankara merkezli Odyosi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Vural da birçok apartman yöneticisinin Kat Mülkiyeti Kanunu'ndan haberdar olmadığını ve bu yöneticilerin fevri kararlar alarak ya adaletsiz ya da yanlış bir yönetim sergilediklerini savundu.

Vural, konutların toplu yaşam alanları olduğunu hatırlatarak, "Yaşam alanlarımızın daha nezih bir yer olmasını sağlamak için doğru yönetim sergilemek, bunun için de matematik, finans, muhasebe, insan ve iş yönetimi, kanun ve hukuk bilmek gerekiyor." diye konuştu.

Sektörün teknolojik gelişmeler, yasal yükümlülükler ve mali sorumluluklar dolayısıyla doğduğunu anlatan Vural, şunları kaydetti:

"Çoğunlukla kendisi de kat maliki olan ve binada ikamet eden yönetici, aidat ve avans ödemeleri, binada uyulması gereken kurallar gibi konularda meydana gelen sorunlar karşısında zorluk çekebiliyor. Yüz yüze baktığı komşusuna karşı aidat borcundan dolayı hukuki işlem başlatamıyor. Bunun yanında kanunlar hakkında yeterli bilgiye sahip olunmadığı için hak ve yükümlülükler konusunda eksik ve yanlış uygulamalara gidilebiliyor.
Birçok kişi kimse yönetici olmak istemediğinden mecburen yöneticilik yapmak durumunda kalıyor.

Bizim konutlara bakış açımız ise herhangi bir işletme mantığında ve konutlara bir iş modeli sunuyoruz. Bunu kanunlara uygun ve insanların rahatını esas alarak yapıyoruz. Aidat borcu olanlar müşteri hizmetlerimiz tarafından aranıyor ve vade veriliyor. Borçlu SMS ve elektronik posta ile vade sonunda ödeme yapılmaz ise hukuk işlemlerinin başlatılacağı yönünde bilgilendiriliyor. Vade sonunda borçlu ödeme yapmamış ise dosya avukatlara yönlendiriliyor."

Vural, sektörün ciddi bir yükseliş trendi içerisinde olduğunu belirterek, Ankara için yaptıkları bir araştırmada yaklaşık 200 bin konutluk potansiyel olduğu sonucuna ulaştıklarını söyledi.

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apartman yönetimi bina yönetimi Tesis Yönetim Derneği

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