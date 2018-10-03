FİNANS

AP'den emisyon düşürme adımı

FİNANS HABERLERİ  | 03.10.2018 16:52 | Son Güncelleme

Avrupa Parlamentosu, kara taşıtları emisyon salınımının yüzde 40 düşürülmesine yönelik yasal düzenleme teklifini onayladı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP), otomobil ve kamyon gibi kara taşıtlarının emisyon salınımlarını yüzde 40 düşürmeye yönelik yasal düzenleme teklifine onay verdi.

Strazburg'da bir araya gelen AP Genel Kurulu, otomobil ve kamyon gibi taşıtların karbondioksit emisyonu salınımlarını 2030 yılında kadar, 2021 yılı seviyelerinin yüzde 40 altına düşürülmesi amacıyla hazırlanan yasal düzenleme teklifini onayladı.

Avrupa ekonomisinin itici gücü olan otomotiv sektörünü etkileyecek düzenleme, genel kurulda, 239'a karşı 389 oyla kabul edildi.

Taşıtların emisyon salınımlarının ilk etapta 2025 yılına kadar yüzde 20 indirilmesi ve elektrikli otomobillerin piyasa paylarının yükseltilmesi de hedeflenen yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesi için, AB üyesi 28 ülkenin temsil edildiği AB Konseyi'nde uzlaşı sağlanması gerekiyor.

Emisyon salınımının düşürülmesi konusunda AB Komisyonu'nun hazırlamış olduğu düzenleme teklifinde söz konusu oran yüzde 30 olarak belirlenmiş, AP Çevre Komitesi ise bunun yüzde 45 olmasını talep etmişti.

Avrupa otomobil sektörü ise yüksek oranda emisyon kesintisinin sektör yapısına uygun olmadığını ve yüksek hedeflerin yakalanamayacağını savunuyor.

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