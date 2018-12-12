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AP'den Japonya'yla ticaret anlaşmasına onay

FİNANS HABERLERİ  | 12.12.2018 16:09 | Son Güncelleme

Avrupa Parlamentosu, Japonya ile Avrupa Birliği arasında yapılan ticaret anlaşmasına onay verdi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) ve Japonya arasında imzalanan ticaret anlaşmasını onayladı.

Strazburg'da bir araya gelen AP Genel Kurulu, Japonya ile AB arasında temmuz ayında imzalanan ticaret anlaşmasını oyladı. Ticaret anlaşması, genel kurulda 152'ye karşı 474 oyla onaylandı.

Japonya tarafından kabul süreci tamamlanan anlaşmanın 21 Aralık tarihinde AB Konseyi'nden de onay alması ve 1 Şubat 2019'da yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in temmuz ayında Tokyo'da gerçekleştirilen AB-Japonya Zirvesi kapsamında Ekonomik Ortaklık Anlaşması ve Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalamıştı.

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- Ticaret anlaşması

AB ve Japonya, 4 yıldır sürdürdükleri serbest ticaret anlaşması müzakerelerini Aralık 2017'de tamamladı. Ticaret anlaşmasıyla, karşılıklı olarak şirketlerin ödedikleri gümrük vergilerinin büyük bölümü ortadan kalkacak. Taraflar birbirlerinin "coğrafi işaretine" sahip ürünlerini koruma altına alacak. Tarım, finansal hizmetler, elektronik ticaret, iletişim ve ulaştırma alanlarındaki şirketlerin karşılıklı pazarlara erişimi genişleyecek. Şirketlerin karşılıklı kamu ihalelerine katılımı sağlanacak. Hassas olarak tabir edilen otomotiv sektöründe piyasalar kademeli bir süreç içerisinde açılacak.

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Anahtar Kelimeler:
AB AP Japonya ticaret anlaşması

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