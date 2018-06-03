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"Apoleti millet söker"

FİNANS HABERLERİ  | 03.06.2018 23:15 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak: - "FETÖ kimden medet umuyor, terör örgütleri hangi sonuç için beklenti içinde? Kimler tekrar sahaya inmek için fırsat kollayacak? Kim kime umut veriyor? Bakmak gerek" - "İşte biri çıkmış apolet söküyor. Düne kadar asker önünde hazır olda duruyorlardı. 'Aman asker ne der?' diye titriyorlardı" - "Kimin apoletini sökecekmiş, İsmail Metin Temel'in. FETÖ'nün özel olarak öldürülmesi talimatını verdiği komutan. Afrin zaferinin şanlı komutanı. Teröristlerin korkulu rüyası" - "FETÖ'ye, PKK’ya bundan iyi vaat olur mu? 15 Temmuz’da FETÖ’ye geçit vermeyen bu millet, bu kalleşliğe geçit verir mi? Apoleti millet söker millet"

İSTANBUL (AA) – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 24 Haziran seçimlerinden çıkacak sonuca kimlerin sevineceğini bakmak gerektiğini belirterek, "İşte biri çıkmış apolet söküyor. Düne kadar asker önünde hazır olda duruyorlardı. 'Aman asker ne der?' diye titriyorlardı. Kimin apoletini sökecekmiş, İsmail Metin Temel'in. FETÖ'nün özel olarak öldürülmesi talimatını verdiği komutan. Afrin zaferinin şanlı komutanı. Teröristlerin korkulu rüyası. FETÖ'ye, PKK’ya bundan iyi vaat olur mu? 15 Temmuz’da FETÖ’ye geçit vermeyen bu millet, bu kalleşliğe geçit verir mi? Apoleti millet söker millet." dedi.

Albayrak, Sultanbeyli Malatyalılar Derneği tarafından organize edilen sokak iftarına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin dört bir tarafını gece gündüz demeden dolaştığını ve milletten enerji bulduğunu söyleyen Albayrak, en çok "yerli ve milli enerjiye" ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunun en güzel örneği olduğunu ve bu milletin gerçeklerine uygun bir siyaset anlayışı güttüğünü, en büyük bedelleri de kendisinin ödediğini anlattı.

"Cumhurbaşkanımız, meşruiyetini milletten başka yerde aramadı" diyen Albayrak, "Geçen gün muhalefet adayı büyükelçileri toplamış. Sonra da inkar ediyor. Avrupalı büyükelçilerle buluşup bu ülkenin Cumhurbaşkanı nasıl yargılanır, içeri atılır, operasyon peşinde olacaksın. Sonra da Avrupalılarla iş tutarak cumhurbaşkanı olacaksın. Muhalefette roller değişse de yalan söyleme gereği değişmiyor. Kimse bu milleti salak yerine koymasın çünkü hedef sadece Cumhurbaşkanımız mı yoksa onun şahsında bu ülkenin istikbali ve istiklali mi?" şeklinde konuştu.

Albayrak, bu kapsamda 24 Haziran'ın bir başka öneme de sahip olduğunu ve böylesi kritik bir zamanda çıkacak sonuca kimlerin sevineceğine bakmak gerektiğini dile getirdi.

Bakan Albayrak, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Korgeneral İsmail Metin Temel ile ilgili sözlerini de değerlendirdi.

"FETÖ kimden medet umuyor, terör örgütleri hangi sonuç için beklenti içinde? Kimler tekrar sahaya inmek için fırsat kollayacak? Kim kime umut veriyor?" diye soran Albayrak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İşte biri çıkmış apolet söküyor. Düne kadar asker önünde hazır olda duruyorlardı. 'Aman asker ne der?' diye titriyorlardı. Bu da gelişme. Recep Tayyip Erdoğan sayesinde sivil siyaseti de öğrendiler. Seçilmişliğin üstünlüğünü, milli iradeyi öğrendiler. Kimin apoletini sökecekmiş, İsmail Metin Temel'in. Kimdir İsmail Metin Temel? FETÖ'nün özel olarak öldürülmesi talimatını verdiği komutan. Afrin zaferinin şanlı komutanı. Teröristlerin korkulu rüyası. FETÖ'ye, PKK’ya bundan iyi vaat olur mu? 15 Temmuz’da FETÖ’ye geçit vermeyen bu millet, bu kalleşliğe geçit verir mi? Bu millet 15 Temmuz’da bunların umut verdiği o hainlerin apoletlerini söktü. Apoleti millet söker millet. Şimdi siz, o hainlerin sevineceği bir hamle yaparsanız, bu milleti dim dik o geceki gibi karşında bulursunuz. Bu millet kahramanlarını kimseye yedirtmez. Bu millet teröristleri sevindirmez. Bu millet FETÖ’ye umut verilmesine müsaade etmez. FETÖ'nün toprağına can suyu dökmek isteyen herkes, PKK'ya umut vermeye çalışan herkese millet hukuk içinde cevabını verir. Bu milletin hassasiyetleri ile dalga geçmeye kalkmayın. Bunların hiçbirinin FETÖ derdi yok, terör derdi yok. Tek dertleri Erdoğan. Hepsi aynı yerden besleniyor. Dışarıdan.. Yıllardır tek hedef o değil mi? Neden? Bu coğrafyada birliğimizin, kardeşliğimizin teminatı olduğu için. Bu coğrafyada mazlumların sesi olduğu için. Tüm bu bölgede Türklerin, Kürtlerin, Arapların huzurunun, istikrarının yegane teminatı olduğu için. O giderse biliyorlar ki kirli planlarını daha kolay sahneye sürecekler."

Albayrak, partilerin seçim beyannamelerini okuduğunu ve bu beyannamelerin çoğunda "FETÖ" veya "FETÖ'yü temizlemek" gibi ifadelerin bulunmadığının altını çizdi.

- "Onların hayal ettiklerini biz çoktan yaptık"

Seçim beyannamelerinde partilerin enerji alanında neler vaat ettiklerine de baktığını ifade eden Albayrak, sıvılaştırılmış doğalgaz tesisi gibi "hepsi çoktan yapılmış" icraatların yer aldığını belirtti.

Albayrak, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Biz onların hayal ettiklerini çoktan yapmışız. Hayal edemediklerini önümüzdeki dönemde daha ileri taşıyacağız. Son 10 yıldaki en büyük 10 projenin 6'sı Türkiye'de ve Cumhurbaşkanımız yenilerini açıklıyor. Birileri de çılgın proje diye tülbent müzesi açacakmış. Birilerinin hizmet derdi yok. Bunların tek derdi, o dışarıdaki birilerine çanak olup Recep Tayyip Erdoğan üzerinden Türkiye'nin geleceğine kastetmek."

Sokak iftarına ayrıca, bazı milletvekili adayları ile Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ve diğer yetkililer de katıldı.

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AK Parti Sultanbeyli ilçe teşkilatı apolet Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak İsmail Metin Temel

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