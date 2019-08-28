Apple Amazon'daki yangınla mücadele için bağış yapacak

Robert Badendieck / İstanbul, 28 Ağustos (DHA) - Apple CEO’su Tim Cook, Apple’ın Amazon’daki orman yangınlarıyla mücadele etmek için bağış yapacağını açıkladı.

Cook, Twitter paylaşımında şu açıklamayı yaptı:

“Dünya’nın en önemli ekosistemlerinden biri olan Amazon’nu ateşler ve tahribat içinde görmek tam anlamıyla yıkıcı bir şey. Apple, Amazon’un biyo-çeşitliliğini korumak ve Güney Amerika’nın paha biçilemez ormanlarını tekrardan canlandırmak hedefiyle bağışta bulunacaktır.”

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (U.S. Securities and Exchange Commission - SEC), verilerine göre, Cook yangınla mücadele eden yardım derneğine, yaklaşık 5 milyon dolar değerinde 27,000 adet Apple hissesi bağışladı.

Amazon’da yalnızca 2019 yılında 74 binden fazla yangın kayıtlara geçti. 2013’ten bu yana kayıt edilen yangın verileri, 2018’de rekor kıran 40 bin rakamının neredeyse iki katını buluyor. (Fotoğraflı)

