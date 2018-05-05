FİNANS

Apple hisseleri rekor kırdı!

FİNANS HABERLERİ  | 05.05.2018 01:04 | Son Güncelleme

ABD'nin piyasa değeri en yüksek şirketi olan teknoloji devi Apple'ın hisseleri rekor kırdı.

Apple hisseleri rekor kırdı!

New York borsasında işlem gören Apple'ın hisse başına değeri bugün 184,25 dolara kadar yükselerek, şirket tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı.
Böylece dünü 176,89 dolardan kapatan Apple hisseleri, bugün yüzde 4,1 artış kaydetti.

Ayrıca, Apple'ın piyasa değeri dün 896 milyar dolar iken bugün 37 milyar dolar artışla 933 milyar dolara kadar yükseldi.

BUFFETT'IN AÇIKLAMASI SONRASI

Apple'ın hisselerindeki artış, ABD'li milyarder ve yatırımcı Warren Buffett'ın dün akşamki açıklamalarının ardından geldi. Buffett, Üst Yöneticisi (CEO) olduğu Berkshire Hathaway firmasının bu yılın ocak-mart döneminde 75 milyon adet Apple hissesi aldığını duyurdu. Firma, geçen sene sonu itibarıyla yaklaşık 165 milyon adet Apple hissesine sahipti.

Berkshire Hathaway'in toplamda yaklaşık 44 milyar dolar değerinde Apple hissesi bulunuyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
apple iphone hisse rekor

En Çok Okunan Haberler

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Medipol Başakşehir 1 - 1 Demir Grup Sivasspor (Maç özeti)

Medipol Başakşehir 1 - 1 Demir Grup Sivasspor (Maç özeti)

Tatilde sahte para mağduru olmayın!

Tatilde sahte para mağduru olmayın!

Çalışma Bakanı Sarıeroğlu'dan memurlarla ilgili açıklama!

Çalışma Bakanı Sarıeroğlu'dan memurlarla ilgili açıklama!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren tasarı komisyondan geçti

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren tasarı komisyondan geçti

Beymen halka arzdan vazgeçti

Beymen halka arzdan vazgeçti

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hepsiburada’dan e-ticaret girişimcilerine destek

Hepsiburada’dan e-ticaret girişimcilerine destek

Numan Kurtulmuş: Turizm gelirimizin 32 milyar dolara çıkmasını ümit ediyoruz (2)

Numan Kurtulmuş: Turizm gelirimizin 32 milyar dolara çıkmasını ümit ediyoruz (2)

MediaMarkt’tan Anneler Günü’ne özel reklam filmi

MediaMarkt’tan Anneler Günü’ne özel reklam filmi

HAFTAYA BAKIŞ - QNB Finans Yatırım / Kanlı: Önümüzdeki dönemde piyasaların yönünü ECB belirleyecek

HAFTAYA BAKIŞ - QNB Finans Yatırım / Kanlı: Önümüzdeki dönemde piyasaların yönünü ECB belirleyecek

Etik Değerler Merkezi'nin ETİKA Ödülleri dağıtıldı

Etik Değerler Merkezi'nin ETİKA Ödülleri dağıtıldı

FAO/Kenny: İklim değişikliği gıda kaynaklı hastalıkların tedavisini zorlaştıracak

FAO/Kenny: İklim değişikliği gıda kaynaklı hastalıkların tedavisini zorlaştıracak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.