Apple ve Qualcomm davaları karşılıklı olarak sonlandırdı

İstanbul, 17 Nisan (DHA) - Teknoloji devleri Apple ve Qualcomm, mikro işlemciler üzerindeki anlaşmazlıklarına bağlı tüm davaları karşılıklı olarak sonlandırmaya karar verdiler.

The Verge'in haberine göre, iki şirketin konuyla ilgili ortak açıklamasında, "Dünya çapında tüm suçlamaları geri çektik" denildi.

Birbirleriyle altı yıllık küresel patent lisansı anlaşması da imzalayan iki şirket, Apple'ın Qualcomm'a miktarı açıklanmayan bir para ödemesi konusunda da uzlaştı.

Anlaşmaya göre, Qualcomm Apple'a birkaç yıl boyunca parça tedarik edecek.

iPhone'lar 2016 yılına kadar Qualcomm modem çipleri kullanırken o tarihten sonra bir diğer çip üreticisi olan Intel'in ürünlerini kullanmaya başlamıştı.

Haberin ardından Qualcomm hisseleri yüzde 20'den çok yükselirken, Apple hisseleri sabit kaldı.

