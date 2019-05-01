FİNANS

Apple'ın 2. çeyrek gelirleri yüzde 5 düşüşle 58 milyar dolar

FİNANS HABERLERİ  | 01.05.2019 08:55 | Son Güncelleme

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple'ın, 2019 mali yılı ikinci çeyreğinde gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5.0 düşüşle 58 milyar dolara geriledi.

İstanbul, 1 Mayıs (DHA) - ABD merkezli teknoloji şirketi Apple'ın, 2019 mali yılı ikinci çeyreğinde gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5.0 düşüşle 58 milyar dolara geriledi. Apple'ın 28 Eylül 2019'da bitecek 2019 yılı mali yılının ikinci çeyreği 30 Aralık 2018'de başlayıp, 30 Mart 2019'da tamamlandı.
Apple'dan yapılan bilanço açıklamasında, toplam gelirlerin yüzde 61'inin uluslararası satışlardan geldiği belirtildi. Şirketin bu dönemdeki net gelirleri de, aynı dönemde yüzde 16 düşüşle 11.6 milyar dolara geriledi.
Apple CEO'su Tim Cook, 2019 mali yılı ikinci çeyreğine ilişkin bilanço açıklamasında, "Hizmetler tarafında tüm zamanların rekorunın yanında, giyilebilir teknoloji, ev ve aksesuar kategorilerinde yakaladığımız güçlü ivme ile Mart döneminde yeni bir çeyrek rekorunu gösteren bilançomuz, toplam 1.4 milyar aktif aygıtla kurulu sistemimizin süren gücünü yansıtıyor" dedi.
Tim Cook, iPad tarafında altı yılın en güçlü büyümesini yakaladıklarını,yenilikçi donanım, yazılım ve hizmetler tarafında heyecan verici gelişmeler yaşandığını vurguladı ve "Apple'ın Haziran ayındaki 30. yıllık Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda geliştiriciler ve müşterilerimizle daha fazlasını paylaşmayı bekliyoruz" dedi.
Bilançonun açıklanmasının ardından Wall Street'te Apple Hisseleri yüzde 5.22 yükseldi.

PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Eximbank'tan ihracatçılara destekEximbank'tan ihracatçılara destek
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlk açıklamada yanı başındaydı! Şili'ye sığındı!

İlk açıklamada yanı başındaydı! Şili'ye sığındı!

Kerimcan Durmaz'ın babası skandal görüntülerle ilgili ilk defa konuştu!

Kerimcan Durmaz'ın babası skandal görüntülerle ilgili ilk defa konuştu!

Gözler 3600 ek göstergede! Memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri artacak

Gözler 3600 ek göstergede! Memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri artacak

Sultan Abdülhamit'in rüyası gerçek oluyor

Sultan Abdülhamit'in rüyası gerçek oluyor

İnternette gördü! Sipariş yağıyor

İnternette gördü! Sipariş yağıyor

Almanya’da emekli maaşlarına zam

Almanya’da emekli maaşlarına zam

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eximbank'tan ihracatçılara destek

Eximbank'tan ihracatçılara destek

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Hazine iç piyasadan üç ayda 49.3 milyar lira borçlanacak

Hazine iç piyasadan üç ayda 49.3 milyar lira borçlanacak

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

TSB/Çağlar: Sigorta sektörü ekonomiye 148 milyar lira kaynak sağladı

TSB/Çağlar: Sigorta sektörü ekonomiye 148 milyar lira kaynak sağladı

İş Bankası ödeme altyapılarını tek bir platformda birleştirdi

İş Bankası ödeme altyapılarını tek bir platformda birleştirdi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.