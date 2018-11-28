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Ar-Ge harcamaları 2017 yılında yıllık yüzde 21.2 arttı 

FİNANS HABERLERİ  | 28.11.2018 10:29 | Son Güncelleme

Gayrisafi yurtiçi Ar-Ge harcaması 2017 yılında bir önceki yıla göre 5 milyar 214 milyon lira artarak, yüzde 21.2 artışla 29 milyar 855 milyon liraya yükseldi.

Ar-Ge harcamaları 2017 yılında yıllık yüzde 21.2 arttı 

İstanbul, 28 Kasım (DHA) - Gayrisafi yurtiçi Ar-Ge harcaması 2017 yılında bir önceki yıla göre 5 milyar 214 milyon lira artarak, yüzde 21.2 artışla 29 milyar 855 milyon liraya yükseldi.
Türkiye İstati,stik Kurumu (TÜİK) Araştırma Geliştirme Faaliyetleri Raporu’na göre gayrisafi yurtiçi Ar-Ge harcamasının gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) içindeki payı bir önceki sene yüzde 0.94 iken, 2017 yılında yüzde 0.96'ya yükseldi.
TÜİK verilerine göre:
- Ar-Ge harcamalarında mali ve mali olmayan şirketler yüzde 56.9 ile en büyük paya sahipken, bunu yüzde 33.5 ile yükseköğretim takip etti.
- Kar amacı olmayan kuruluşlar tarafından yapılan Ar-Ge harcamalarının da dahil olduğu genel devlet Ar-Ge harcamalarının toplam Ar-Ge harcamaları içindeki payı ise yüzde 9.6 oldu.
- Mali ve mali olmayan şirketler Ar-Ge finansmanında yüzde 49.4 ile ilk sırada yer aldı
- Ar-Ge harcamalarının 2017 yılında yüzde 49.4'ü mali ve mali olmayan şirketler tarafından finanse edilirken bunu yüzde 33.6 ile genel devlet, yüzde 13.3 ile yükseköğretim, yüzde 3.5 ile yurt dışı kaynaklar ve yüzde 0.1 ile yurt içi diğer kaynaklar takip etti.
- Tam zaman eşdeğeri (TZE) cinsinden 2017 yılında toplam Ar-Ge personeli yüzde 12 artışla 153 bin 552 kişi oldu.
- Ar-Ge personelinin sektörler itibarı ile dağılımına bakıldığında ise TZE cinsinden toplam Ar-Ge personelinin 2017 yılında yüzde 57.3'ü mali ve mali olmayan şirketlerde, yüzde 35.4'ü yükseköğretimde ve yüzde 7.4'ü kar amacı olmayan kuruluşların da dahil edildiği genel devlet sektöründe yer aldı.
- TZE cinsinden kadın Ar-Ge personel sayısı, 2017 yılında 49 bin 235 kişi ile toplam Ar-Ge personel sayısının yüzde 32'sini oluşturdu. TZE cinsinden kadın Ar-Ge personel oranı mali ve mali olmayan şirketlerde yüzde 25.1, kar amacı olmayan kuruluşların da dahil edildiği genel devlette yüzde 28.6, yükseköğretimde ise yüzde 44 oldu.
- İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 1.Düzeye göre 2017 yılında Ar-Ge harcamalarının en yüksek olduğu bölge yüzde 32.7 ile Batı Anadolu (TR5) iken, bunu yüzde 25.8 ile İstanbul (TR1) ve yüzde 15,6 ile Doğu Marmara (TR4) Bölgesi takip etti.
- Ar-Ge personel sayısına göre ise yüzde 26.4 ile İstanbul (TR1) ilk sırada yer almakta olup, bu bölgeyi yüzde 21.6 ile Batı Anadolu (TR5) ve yüzde 13.4 ile Doğu Marmara (TR4) Bölgeleri izledi. (Grafik&Tablo)

Ar-Ge harcamaları 2017 yılında yıllık yüzde 21.2 arttı Ar-Ge harcamaları 2017 yılında yıllık yüzde 21.2 arttı

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