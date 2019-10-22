Ar-Ge merkezinde en çok kadın çalışan şirket Aselsan

Efecan Kalafatoğlu / İstanbul, 22 Ekim (DHA) - Aselsan 849 kadın çalışanı ile Ar-Ge merkezinde en çok kadının çalıştığı şirket oldu. Turkishtime tarafından 2013’ten bu yana hazırlanan "Ar-Ge 250 Araştırması"nın kapsamında bu yıl Ar-Ge merkezinde en fazla kadın uzman istihdam eden şirketler de belirlendi.^

Ar-Ge merkezinde çalışan kadın personel sayısında Türkiye’nin lideri Aselsan oldu. Aselsan’ın Ar-Ge merkezinde 849 kadın personel görev yapıyor. Aselsan’ı 458 kadın Ar-Ge uzmanıyla Tusaş, 364 kadın personel ile de Turkcell izliyor.

Kadın Ar-Ge Uzmanı sayısına göre İlk 10’da yer alan firmalar şu şekilde;

Ar-Ge merkezinde

çalışan kadın

Firma Unvanı personel sayısı

Aselsan Elektronik Sanayi Ticaret A.Ş. 849 Tusaş

