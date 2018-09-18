Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Bizim başlıca pazarımızın AB ülkeleri, özellikle de gelişmiş Batı Avrupa ülkeleri olduğu düşünüldüğünde geleneksel üretim yöntemlerimizle gelinebilecek noktanın sınırlı olduğu, mutlaka ileri teknolojilere, tasarıma, inovasyona, Ar-Ge'ye yatırım yapılması gerektiği ortaya çıkmaktadır." dedi.

OİB ve Bursa Sanayicileri ve İşadamları Derneği (BUSİAD) iş birliğiyle Bursa başta olmak üzere Türkiye'deki Ar-Ge personeli ihtiyacını karşılamak ve Ar-Ge personeli yetiştirmek üzere hayata geçirilen Ar-Ge Mühendisi Yetiştirme Programı'nın 2018 yılı yaz dönemi sertifika töreni Uludağ İhracatçı Birlikleri'nde yapıldı.

Baran Çelik, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'deki Ar-Ge merkezi sayısında kısa sürede önemli mesafe katedildiğini söyledi.

Türkiye'deki Ar-Ge merkezlerinin sayısının bine ulaştığını belirten Çelik, "Bugün sayısı 234 olan tasarım merkezlerinde yaklaşık 5 bin personel istihdam edilmektedir. Otomotiv endüstrisinde 17 firmanın tasarım merkezi bulunmaktadır. Önümüzdeki dönemde tasarım merkezlerinin sayısının da hızla artmasını bekliyoruz." diye konuştu.