Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Bizim başlıca pazarımızın AB ülkeleri, özellikle de gelişmiş Batı Avrupa ülkeleri olduğu düşünüldüğünde geleneksel üretim yöntemlerimizle gelinebilecek noktanın sınırlı olduğu, mutlaka ileri teknolojilere, tasarıma, inovasyona, Ar-Ge'ye yatırım yapılması gerektiği ortaya çıkmaktadır." dedi.
OİB ve Bursa Sanayicileri ve İşadamları Derneği (BUSİAD) iş birliğiyle Bursa başta olmak üzere Türkiye'deki Ar-Ge personeli ihtiyacını karşılamak ve Ar-Ge personeli yetiştirmek üzere hayata geçirilen Ar-Ge Mühendisi Yetiştirme Programı'nın 2018 yılı yaz dönemi sertifika töreni Uludağ İhracatçı Birlikleri'nde yapıldı.
Baran Çelik, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'deki Ar-Ge merkezi sayısında kısa sürede önemli mesafe katedildiğini söyledi.
Türkiye'deki Ar-Ge merkezlerinin sayısının bine ulaştığını belirten Çelik, "Bugün sayısı 234 olan tasarım merkezlerinde yaklaşık 5 bin personel istihdam edilmektedir. Otomotiv endüstrisinde 17 firmanın tasarım merkezi bulunmaktadır. Önümüzdeki dönemde tasarım merkezlerinin sayısının da hızla artmasını bekliyoruz." diye konuştu.
Çelik, Türkiye'de kilogram başına ihracatın 1,5 doların altında olduğuna işaret ederek, otomotiv endüstrisinin kilogram başına ihracatının 7-8 dolar aralığında seyrettiğini belirtti.
Bu rakamı yeterli görmediklerini, gelecekte katma değeri yüksek ürünlerle sektörün kilogram başına ihracat değerini daha yukarılara taşımak istediklerini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:
"Önümüzdeki yıllarda adet bazında ihracat miktarlarını artırmaktan çok katma değerli ihracat yapabilmek daha da önem kazanacaktır. Bizim başlıca pazarımızın AB ülkeleri, özellikle de gelişmiş Batı Avrupa ülkeleri olduğu düşünüldüğünde geleneksel üretim yöntemlerimizle gelinebilecek noktanın sınırlı olduğu, mutlaka ileri teknolojilere, tasarıma, inovasyona, Ar-Ge'ye yatırım yapılması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Orta ve uzun vadeli hedefimiz ülkemizin sadece üretim merkezi olarak kalması değil, aynı zamanda Ar-Ge, yenilik ve tasarım merkezi haline gelmesidir."
BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay da Ar-Ge Mühendisi Yetiştirme Programı'nın Türkiye'de faaliyet gösteren lokomotif sektörler açısından büyük önem arz ettiğini ifade etti.
İki yıldır sürdürülen programın yenilikçi olma genlerini geleceğe taşıma azminin bir göstergesi olduğunu belirten Türkay, "OİB ve BUSİAD iş birliğinde gerçekleştirilen bu program, bu azmin vücut bulmuş halidir. Üretimin ihtiyaç duyduğu yenilikçi anlayış bu programla bir normlar bütünü olarak hayata geçmektedir." ifadelerini kullandı.
Programın yaz dönemine 62 üniversiteden 376 gencin başvurduğunu ancak bunlardan 51'inin eğitim şansı yakaladığını kaydeden Türkay, 49'unun ise sertifika almaya hak kazandığını sözlerine ekledi.
Daha sonra, programı başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikaları verildi.
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