FİNANS

"Ar-Ge ve inovasyon odaklı dönüşüme liderlik ettik"

FİNANS HABERLERİ  | 14.04.2019 14:06 | Son Güncelleme

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay: - "15 milyar dolara yakın ihracatla 121 ülkeden daha fazla dış ticaret performansı gösteren Bursa iş dünyasının Ar-Ge ve inovasyon odaklı dönüşümüne liderlik eden çalışmalara imza attık"

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 15 milyar dolara yakın ihracatla 121 ülkeden daha fazla dış ticaret performansı gösteren Bursa iş dünyasının, Ar-Ge ve inovasyon odaklı dönüşümüne liderlik eden çalışmalara imza attıklarını söyledi.

BTSO Organize Sanayi Bölgeler Konseyi üyeleriyle bir araya gelen Burkay, sanayi ve ihracatın merkezi konumundaki Bursa'nın 6 milyar dolar dış ticaret fazlası veren bir kent olduğunu vurguladı.

Burkay, otomotiv, tekstil ve makine başta olmak üzere farklı sektörlerde önemli potansiyele sahip olan Bursa'nın savunma, havacılık, raylı sistemler ve kompozit gibi sektörlerdeki dönüşümüne liderlik eden projeler yürüttüklerini ifade etti.

Bursa'yı Almanya'nın teknoloji üreten merkezi Baden Württemberg gibi birçok mükemmeliyet, Ar-Ge ve tasarım merkezleri gibi farklı disiplinlerin yer aldığı bir bölge konumuna yükseltmeyi hedeflediklerini belirten Burkay, şunları kaydetti:

"15 milyar dolara yakın ihracatla 121 ülkeden daha fazla dış ticaret performansı gösteren Bursa iş dünyasının Ar-Ge ve inovasyon odaklı dönüşümüne liderlik eden çalışmalara imza attık. Amacımız Bursa'yı her alanda dönüştürmek. Bu noktada Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi'nden (BUTEKOM) yetkinlik ve dönüşüm merkezi Bursa Model Fabrika'ya, Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi'nden (TEKNOSAB) Ur-Ge projelerine kadar farklı dönüşüm modellerini kentte hayata geçirdik. Bursa'nın güçlü altyapıya sahip olduğu sektörlerdeki potansiyelini stratejik alanlarda da artırmayı istiyoruz. Bu adımlar kentimizin önümüzdeki 50 yılını da şekillendirecek. Bursa iş dünyası olarak Bursa'nın başarı çıtasını hep birlikte zirveye taşımaya devam edeceğiz."

Burkay, yaklaşık 4 yıl önce sektörel konsey yapılanmasını oluşturarak Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiklerini ve konsey sayısını 18'den 25'e çıkardıklarını ifade ederek, kentteki tüm dinamiklerin katılımı ve ortak akılla hayata geçirilen sektörel konseylerin devam eden projelerin itici gücü olduğunu bildirdi.

BTSO Organize Sanayi Bölgeleri Konseyi Başkanı Ersan Özsoy da organize sanayi bölgeleri arasındaki sinerjiyi ve birlikteliği artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Bursa'nın üretim, istihdam ve ihracatında liderlik eden bölgelerimizin gündemindeki konuları çözüme kavuşturmak adına ortak akılla hareket ederek çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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