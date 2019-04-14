"Ar-Ge ve inovasyon odaklı dönüşüme liderlik ettik"

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 15 milyar dolara yakın ihracatla 121 ülkeden daha fazla dış ticaret performansı gösteren Bursa iş dünyasının, Ar-Ge ve inovasyon odaklı dönüşümüne liderlik eden çalışmalara imza attıklarını söyledi.

BTSO Organize Sanayi Bölgeler Konseyi üyeleriyle bir araya gelen Burkay, sanayi ve ihracatın merkezi konumundaki Bursa'nın 6 milyar dolar dış ticaret fazlası veren bir kent olduğunu vurguladı.

Burkay, otomotiv, tekstil ve makine başta olmak üzere farklı sektörlerde önemli potansiyele sahip olan Bursa'nın savunma, havacılık, raylı sistemler ve kompozit gibi sektörlerdeki dönüşümüne liderlik eden projeler yürüttüklerini ifade etti.

Bursa'yı Almanya'nın teknoloji üreten merkezi Baden Württemberg gibi birçok mükemmeliyet, Ar-Ge ve tasarım merkezleri gibi farklı disiplinlerin yer aldığı bir bölge konumuna yükseltmeyi hedeflediklerini belirten Burkay, şunları kaydetti:

"15 milyar dolara yakın ihracatla 121 ülkeden daha fazla dış ticaret performansı gösteren Bursa iş dünyasının Ar-Ge ve inovasyon odaklı dönüşümüne liderlik eden çalışmalara imza attık. Amacımız Bursa'yı her alanda dönüştürmek. Bu noktada Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi'nden (BUTEKOM) yetkinlik ve dönüşüm merkezi Bursa Model Fabrika'ya, Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi'nden (TEKNOSAB) Ur-Ge projelerine kadar farklı dönüşüm modellerini kentte hayata geçirdik. Bursa'nın güçlü altyapıya sahip olduğu sektörlerdeki potansiyelini stratejik alanlarda da artırmayı istiyoruz. Bu adımlar kentimizin önümüzdeki 50 yılını da şekillendirecek. Bursa iş dünyası olarak Bursa'nın başarı çıtasını hep birlikte zirveye taşımaya devam edeceğiz."