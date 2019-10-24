FİNANS

Ar-Ge ve İnovasyon Zirvesi

FİNANS HABERLERİ  | 24.10.2019 14:53 | Son Güncelleme

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık: - "Artık hesap verebilir olmanız yetmiyor. Gerçek zamanlı hesap vermeniz gerekiyor. Sizden bir hesap sorulduğunda bunu 2 sene sonra, 6 ay sonra vermeniz yetmiyor. O anda o hesabı vermeniz gerekiyor. Bir bağış talebi yaptığınızda o bağışı size yapan insanlar o bağışın bütün süreçlerini izlemek istiyor. Bu cep telefonuyla size verdikleri 10 liralık bir katkı da olabilir" - İBTAV Kurucu Başkanı Ethem Sancak: - "Köklerimizden koparıldık ve bir rüzgar gülü gibi batılı emperyalistlerin estirdiği kasırgalarda savrulup durduk. Şimdi bunu değiştirmenin yolu tekrar o tarihe sahip çıkıp onu öğrenmektir"

İSTANBUL (AA) - Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, bilgi çağında yardım kuruluşlarının da kendilerini güncellemesi gerektiğini belirterek, "Artık hesap verebilir olmanız yetmiyor. Gerçek zamanlı hesap vermeniz gerekiyor. Sizden bir hesap sorulduğunda bunu 2 sene sonra, 6 ay sonra vermeniz yetmiyor. O anda o hesabı vermeniz gerekiyor. Bir bağış talebi yaptığınızda o bağışı size yapan insanlar o bağışın bütün süreçlerini izlemek istiyor. Bu cep telefonuyla size verdikleri 10 liralık bir katkı da olabilir." dedi.

Kınık, Enerji ile Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katılımıyla, Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) tarafından Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda devam eden 4. Ar-Ge ve İnovasyon Zirvesi'nde bir sunum yaptı.

"Afet, İnsani Yardım ve Kalkınma Alanında İnovasyon Arayışları" başlıklı sunumunu gerçekleştiren Kınık, gelişen teknolojilerin insani yardım alanında pratik çözümler sağladığını söyledi.

Toplum için değer üreten inovasyonlar hakkında araştırmalar yaptıklarını anlatan Kınık, "Dünya çok hızlı değişiyor ve gelişiyor. Hayatta kalabilmek için, devletler, ticari kurumlar, hele hele sivil toplum kuruluşlarının ayakta kalabilmesi için konumlarını gözden geçirmeleri gerekiyor. 2050 yılında dünyanın nüfusuna 2,5 milyar insan daha eklenecek. Yani yaklaşık 9,5 milyar gibi bir nüfusla yaşayacağız. Bildiğimiz kadarıyla, iklim değişikliği, şehirleşme, şehirlerin köyleşmesi, çarpık şehirleşme, insanların beslenme alışkanlıkları, bizi gelecekte daha büyük tehditlerin beklediğini gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.

- "Asıl önemli olan yoksulluğu oluşturan sebepleri ortadan nasıl kaldıracağımız"

Kınık, insan kanında artık mikro-plastiklerin dolaştığını ifade ederek, "2050 yılında 10 milyar insanı beslemek için yapmamız gereken şeyler var. Bunların başında insan olmayı, paylaşmasını, başkasının derdiyle dertlenmeyi hatırlamak geliyor." dedi.

Kızılay olarak 151 yaşına ulaştıklarını dile getiren Kınık, kurumun Strateji 2030 Belgesi'ni hazırlarken İnsanı ve Toplumu Güçlendirme ile İnsanın ve Toplumun Onurunu Koruma başlıklarına odaklandıklarını kaydetti.

Kınık şunları söyledi:

"Artık hesap verebilir olmanız yetmiyor. Gerçek zamanlı hesap vermeniz gerekiyor. Sizden bir hesap sorulduğunda bunu 2 sene sonra, 6 ay sonra vermeniz yetmiyor. O anda o hesabı vermeniz gerekiyor. Bir bağış talebi yaptığınızda o bağışı size yapan insanlar o bağışın bütün süreçlerini izlemek istiyor. Bu cep telefonuyla size verdikleri 10 liralık bir katkı da olabilir.

Bugün insanlara yardım kolileri götürmek, kurban payları dağıtmak. Bunlar önemli ama asıl önemli olan, o yoksulluğu oluşturan sebepleri ortadan nasıl kaldıracağımız. Toplumsal çöpçülük alanlarımız var. Toplumun içerisinde zayıf kalmış pek çok insan, toplumsal bölge var. Bunları nasıl kalkındıracağız, afetlere karşı nasıl hazırlanacağız? Öncesinde risklerimizi nasıl azaltacağız? Operasyon sırasında etkinliğimizi nasıl artıracağız, nasıl hızlıca toplanacağız, tekrar ayağa kalkacağız? Bunları yaparken önce bilgiyi yönetmemiz ve stratejinin bizi yönetmesine müsaade etmemiz gerektiğine kanaat getirdik."

- "Bize tarihimiz unutturuldu"

BMC Yönetim Kurulu Başkanı ve Prof. Dr. Fuat Sezgin İslâm Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) Kurucu Başkanı Ethem Sancak, Türk toplumunun zaman içinde köklerinden koptuğunu ifade ederek, "Bize tarihimiz unutturuldu, köklerimizden koparıldık ve bir rüzgar gülü gibi batılı emperyalistlerin estirdiği kasırgalarda savrulup durduk. Şimdi bunu değiştirmenin yolu tekrar o tarihe sahip çıkıp onu öğrenmektir." diye konuştu.

Batı toplumlarının Afrika ve diğer ülkelerde katliamlar yaptığını ifade eden Sancak, merhum İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin'in ömrünü gerçekleri ortaya çıkarmak için harcadığını söyledi.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da, "Yerli Akılla Girişimci Üniversitelerin İnşa Edilmesi" isimli panelin moderatörlüğünü yaptı.

4. Ar-Ge ve İnovasyon Zirvesi, gün boyunca sürecek panel konuşma ve sunumlarla devam edecek.

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