"Ara mamulde 30 milyar doları geri getiririz"

İSTANBUL (AA) - Hong Kong Ev Eşyaları Fuarı’na İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) ve İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) ortaklığında 15’inci defa milli katılım organizasyonu gerçekleştirildi. İDDMİB ve İKMİB'in ortak açıklamasına göre, Türk firmaları 20-23 Nisan'da düzenlenen ve Asya'da mutfak ve ev eşyaları sektörünün en büyük fuarı olan Hong Kong Ev Eşyaları Fuarı'na çıkarma yaptı. Bu yıl 34. kez düzenlenen fuar kapsamında, İDDMİB ve İKMİB ortaklığında gerçekleştirilen 15. milli katılım organizasyonunda 32 Türk firma yer aldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Öztiryaki, sektörün 120 ülkeye ihracat yaptığını ve teknolojik gelişimleri yakından takip ettiklerini belirterek, Türkiye'nin mutfak sektörüne geç girmesine karşın önemli bir yer edindiğine işaret etti. Öztiryaki, toplam 4,5 milyar dolarlık ihracata karşın sadece 1 milyar dolarlık ithalatla kayda değer bir cari fazla yarattıklarını belirtti.

Hong Kong Ev Eşyaları Fuarı'nın sektör için çok önemli bir buluşma alanı olduğuna dikkati çeken Öztiryaki, "Çin, bütün dünyada satın almacılara her şeyin ucuzunu satın alabilecekleri psikolojisini vermiş bir ülke olsa da dünyanın her yerinden gelen insanlar mutlaka bizimle de temas ediyorlar. Biz Çin’e ihracat yapmak için değil dünyaya entegre olmak için buraya geldik. ABD, Güney Amerika ve Avrupa ülkelerinden çok önemli alıcılarla buluştuk." ifadelerini kullandı. Fuarın seçilmiş firmalardan oluşan özel bir organizasyon olduğunu vurgulayan Öztiryaki, şunları aktardı: "Her yıl daha fazla sayıda Türk firması katılım sağlıyor. Herkes yeni pazarlar bulma konusunda umutlu. Fiyatlarımız da geçmişe göre daha avantajlı. Örneğin Çin’de hayat şartları değişmesi çelik maliyetlerini değiştiriyor. Onlar değiştikçe biz fiyat olarak daha farklı olmaya başladık. Özellikle Güney Amerika, Türkiye için önemli bir pazar olmaya başladı. Ayrıca hedeflerimizin arasında ABD var. Mart ayında Chicago’da fuardaydık. Geçmişte büyük alışveriş yapan firmalar bize çok fazla müracaat etmezdi ama bu sefer daha yakın oldular. Amerika’nın Çin ile arasında satın alma sorunları olursa yeterli bir B planları yok. Bu yüzden bize yakın olmaya çalışıyorlar."

Amerika’daki Çin algısını kırmak ve Türk ürünlerini anlatmak için bölgede çeşitli etkinlikler yapacaklarını anlatan Öztiryaki, Çin’den yapılan ihracatlarda fon ödenmesine karşın Türkiye'de böyle bir uygulama olmadığını kaydetti. - " Destek verilmesi şart" Türkiye'nin artık farklı yollarla ihracatını geliştirmesi gerektiğini vurgulayan Öztiryaki, sözlerini şöyle sürdürdü: "Devletin elbette çok büyük projelere destek olması gerekiyor ama orta standartlara da destek verilmesi şart. Biz şu anda birliğimizdeki ara mamulleri tespit etmeye çalışıyoruz. Ülkemizde yapılmayan ürünler varsa bunların Türkiye'de üretilmesini sağlayacağız. Ara mamulde 20-30 milyar doları geri getiririz diye düşünüyorum. Ayrıca Türkiye’de 125 bin tane yabancı öğrenci bulunuyor ve devlet 1 seneye kadar onlara çalışma izni veriyor. Biz bu 125 bin öğrencinin firmalarımıza girmesini sağlamalıyız. Ülkelerine döndüklerinde bizim temsilcilerimiz olmasını ya da ürünlerimizi kendi ülkelerinde tanıtmalarını amaçlıyoruz. Bize çok ciddi bir network sağlayacak. Bununla ilgili görüşmelere başladık."