Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, arabuluculukta anlaşamayan iş insanlarına birinci derece mahkemeye gitmek yerine TOBB Tahkim Divanı'na başvurmaları çağrısında bulundu.

Çetin, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın başkanlığında, ATSO Konferans Salonu'nda düzenlenen "Bölgesel İstişare Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, son dönemde Pekcan'ın desteğiyle hayata geçen çok önemli yeniliklerin olduğunu ifade etti.

"Burası Türkiye Burada İş Var" sloganıyla 25 Şubat'ta "İstihdam Seferberliği 2019"u başlattıklarını hatırlatan Çetin, "TOBB Başkanımızın ve ilgili bakanlıklarımızın yapmış olduğu çalışmalar neticesinde istihdam teşvikleri hayata geçirildi. 26 Şubat'ta mesleki eğitimde, yıllardır hayalini kurduğumuz tarihi bir adımı attık. Odalarımız ve borsalarımız vasıtasıyla elimizi taşın altına koyduk ve Türkiye'de bir ilki başlattık. Piyasada talep gören niteliklere göre hazırlanan, yeni ve dinamik bir mesleki eğitim modeline geçiyoruz." dedi.

Oda ve borsalar aracılığıyla mesleki eğitimin, sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanmasını sağlayacaklarını belirten Çetin, şöyle devam etti: