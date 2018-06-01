Söylev, Bursa'da da 2000'li yıllardan sonra reklam atölyelerinin oluşmaya başladığını dile getirerek, ''Araç kaplamaları reklam mecralarının önemli bir ayağını teşkil ediyor. Diğer birimlere göre tüketicinin herhangi bir bedel ödemeden ulaştığı, geniş kitlelerce hatırlanma oranının yüksek olduğu bir mecradır. Bu nedenle de uzun yıllardır faaliyetlerimiz bu anlamda devam ediyor.'' diye konuştu.

MİRAÇ KAYA - Endüstriyel reklam firmaları, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri nedeniyle siyasi partiler ile milletvekili adaylarının araç giydirme ve kaplama taleplerine yetişmek için yoğun mesai harcıyor.

- ''3 günde AK Parti ve MHP'nin 100'ün üzerinde aracını kapladık''

Yaptıkları işte kendilerine çok güvendiklerini belirten Söylev, şöyle devam etti:

''Bütün planlamalarımızı, personel kapasitemizi ayarladığımız ve sarf malzemelerimizi önceden stokladığımız için herhangi bir sorun yaşamadık. Şu ana kadar günde yaklaşık 40 araç kapladık. Aslında erken seçim kararı biraz ani ve süre kısıtlı olduğu için biz de biraz hazırlıksız yakalandık. Biz daha çok 2019'un Mart'ına kendimizi hazırlamıştık. Bu şekilde olunca biraz hızlı refleks gösterdik, bu sayede sorun yaşamadık. 3 gün içinde AK Parti ve MHP'nin 100'ün üzerinde aracını kapladık. Yorulmamıza rağmen işimizi tam olarak yerine getirdiğimiz için çok mutluyuz.''

Söylev, kendileri için son derece yoğun geçen seçim süreci için çalışma saatlerini artırdıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

''Bu yoğun çalışma temposunda çalışma saatlerimizi artırarak bir nevi kurban bayramındaki kasaplar gibi çalışıyoruz. Aşırı bir yoğunluğumuz var. Bu arada diğer işlerimizi de aksatmamaya, fazla mesai yaparak işlerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. İşler bize 3 aşamada geliyor, önce grafikte işin bir teknik altyapısı hazırlanıyor. Tasarımları çeşitli araçlara göre hazırlıyoruz. Partilerden gelen talepleri araçların boyutuna göre dizayn edip uyarlamalarını yapıyoruz. Dijital baskının ardından yapıştırma ekiplerimiz araçların üzerlerine grafiklerini uyguluyorlar. Son olarak araçlar vatandaşlarla buluşmak üzere yola çıkıyor.''

Orhan Seyfi Söylev, araç kaplama işlemlerinin yanı sıra milletvekili adaylarının seçim büro hazırlıklarını ve parti liderlerinin miting yapacakları alanların süsleme çalışmalarını da yaptıklarını belirtti.

