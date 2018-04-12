FİNANS

Araç sahipleri dikkat... 2019'a kadar uzatıldı!

FİNANS HABERLERİ  | 12.04.2018 13:46 | Son Güncelleme

Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) tüplerine yönelik takip sistemi kurulması için dağıtıcılara tanınan süre 2019 sonuna kadar uzatıldı.

Araç sahipleri dikkat... 2019'a kadar uzatıldı!

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından hazırlanan LPG Tüplerinin Piyasada Takip Edilmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, daha önce 15 Ekim 2016'dan itibaren en geç 18 ay içinde takip sistemi kurulmasına ilişkin hükümde değişikliğe gidildi. Söz konusu süre 31 Aralık 2019'a kadar uzatıldı.

Bu tarihten itibaren kimliklendirilmemiş veya karekod etiketine sahip olmayan dolu LPG tüpleri dolum tesislerinde bulundurulamayacak, bu tüplerin dolum ve satışı yapılamayacak.

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Anahtar Kelimeler:
LPG Araç otomobil petrol
10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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