Araç yıkama sularından 200 milyon lira tasarruf

İSTANBUL (AA) - MUSAB TURAN - Artemis Arıtım Yönetim Kurulu Üyesi ve Yüksek Çevre Mühendisi Ergin Erol, "Artemis Arıtım olarak geliştirdiğimiz Araç Yıkama Sularının Geri Kazanımı Projesi'yle her hafta yıkanan araçların yıkama sularının yüzde 90'ını geri kazanabiliyoruz. Projemiz ülke genelinde yaygınlaşırsa ve düzenli araç yıkanan tesislerde kullanılırsa yıllık 200 milyon lira tutarında su tasarrufu sağlanabilir." dedi. Erol, AA muhabirine araç yıkamalarda kullanılan suyun geri dönüşümüyle ilgili geliştirdikleri projeyi anlattı. Dünyada su kaynaklarının hızla azaldığını ifade eden Erol, Türkiye'nin de su zengini bir ülke olmadığını anlattı. Küresel ısınmayla beraber buzulların eridiğini ve kullanılan tatlı su kaynağının da azaldığını belirten Erol, "Yeraltı sularına çok yükleniyoruz bu sefer de Konya'da görüyorsunuz obruk oluşuyor ve çöküyor. Çünkü yeraltı suyunu bitirmişiz." dedi. Erol, National Geographic'in Türkiye'de su tasarrufu hakkında farkındalık için başlattığı 25 litre belgeseline Artemis Arıtma olarak katkı sunduklarını da söyledi.

- Türkiye'de 5 milyon civarında otobüs, minibüs, kamyon ve kamyonet var Dünya genelinde 1 milyarın üzerinde motorlu taşıt olduğunu, Türkiye'de ise 22 milyon adetten fazla motorlu kara taşıtı bulunduğunu söyleyen Erol, bunların yaklaşık 12 milyonunun otomobil, 5 milyonunun otobüs, minibüs, kamyon ve kamyonet olduğunu aktardı. Düzenli olarak yıkanan motorlu kara taşıtları için her yıl 191 milyon lira tutarında suyun israf edildiğini anlatan Erol, "Artemis Arıtım olarak geliştirdiğimiz Araç Yıkama Sularının Geri Kazanımı Projesi'yle her hafta yıkanan araçların yıkama sularının yüzde 90'ını geri kazanabiliyoruz. Projemiz ülke genelinde yaygınlaşırsa ve düzenli araç yıkanan tesislerde kullanılırsa yıllık 200 milyon lira tutarında su tasarrufu sağlanabilir." dedi. Yaptıkları hesaplamayı 17 milyon aracın 1 ayda bir yıkanması senaryosuna göre yaptıklarını anlatan Erol, çok daha sık yıkanan araçların fazla sayıda olduğunu kaydetti. - "Dünyada yüzde 50'yi geri kazanmak genelde başarı sayılıyor"

Erol, Artemis Arıtma olarak atık su arıtma sitemleri başta olmak üzere, katı atıkların bertarafı ve endüstriyel kuruluşlarda çevre yönetimi konusunda çalışmalar yaptıklarını söyledi. Erol, Artemis Arıtma'nın 20 yıldır arıtma teknolojileri alanında Ar-Ge yaptığını ifade ederek, yıkama suyunun yüzde 90 arıtıldığı bir sistem geliştirerek dünyada bu alanda bir ilke imza attıklarını söyledi. Borusan Otomotiv'den araç yıkama sularının geri dönüşümü için bir standart getirmek için müşteri talebi alarak bu projeye odaklandıklarını anlatan Erol, şunları kaydetti: "Önce küçükten başladık. Yüzde 10-20 geri kazanalım diye. Mevcut teknolojilerle bazı tesisler kurduk. Ondan sonra araştırdık, dünyada nasıl yapılıyor? Gördüğümüz dünyada yüzde 50'yi geri kazanmak genelde başarı sayılıyor. Biz de dedik ki daha çok kazanmalıyız. 20 yıllık köklü know-how'ımızın da etkisiyle araç yıkama sularında geri dönüş oranını yüzde 90'ın üzerine çıkarmayı başardık. Çünkü bir hesap ettiğiniz zaman dünyada 1 milyarın üstünde araç var. Ülkemizde de 22 milyon araç var. 15 günde bir, ayda bir bu araçların bir kısmı. Burada geri dönüşüme büyük bir ihtiyaç var ve bu daha büyük bir geri dönüş oranını hak ediyor diye düşündük."