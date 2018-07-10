Aracı kurumlar halka arzlarla kazandı

İSTANBUL (AA) - BEKİR GÜRDAMAR - Aracı kurumlar, yılın ilk çeyreğinde, özellikle halka arz ve faiz gelirlerindeki artışın etkisiyle net dönem karını önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 81 artırdı.

AA muhabirinin Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin açıkladığı verilerden derlediği bilgilere göre aracı kurumlar yılın ilk çeyreğinde özellikle halka arz ve faiz gelirlerindeki artışla önceki yılın aynı dönemine göre toplam karını yüzde 81 artırdı.

Aracı kurumlar yılın ilk çeyreğinde toplam 405,3 milyon lira net dönem karı elde ederken, halka arz yüklenim komisyonları ve faiz gelirlerindeki yüksek artışlar net karı pozitif etkiledi. Müşterilerden alınan faiz gelirleri de önceki yılın aynı dönemine göre 53,5 milyon lira artarak 118,3 milyon liraya ulaştı.

2017 yılında halka arz piyasasının zayıf olması aracı kurumların karlarını da olumsuz etkilemiş ve ilk çeyrekteki net dönem karı 224,4 milyon lira seviyesinde kalmıştı.

Halka arz aracılık komisyonu yılın ilk çeyreğinde 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 71 artarak 57,2 milyon liraya ulaşırken, halka arz yüklenim komisyonları da 136 bin liradan 2 milyon 279 bin liraya çıktı. Aracı kurumların Sabit Getirili Menkul Kıymet (SGMK) aracılık komisyonları da aynı dönemde yüzde 412 artarak 613 bin lira oldu.