FİNANS

Aracı kurumlar halka arzlarla kazandı

FİNANS HABERLERİ  | 10.07.2018 11:16 | Son Güncelleme

Aracı kurumlar yılın ilk çeyreğinde özellikle halka arz ve faiz gelirlerindeki artışla önceki yılın aynı dönemine göre toplam karını yüzde 81 artırdı - İlk çeyrekte toplam 405,3 milyon lira net dönem karı elde eden aracı kurumların, halka arz aracılık komisyonu 57,2 milyon liraya, müşterilerden alınan faiz gelirleri de 118,3 milyon liraya ulaştı - Aracı kurumların personel sayılarında sınırlı da olsa bir artış olurken, aynı dönemde genel yönetim ile personel ücret ve giderlerinde azalış olması dikkati çekti

İSTANBUL (AA) - BEKİR GÜRDAMAR - Aracı kurumlar, yılın ilk çeyreğinde, özellikle halka arz ve faiz gelirlerindeki artışın etkisiyle net dönem karını önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 81 artırdı.

AA muhabirinin Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin açıkladığı verilerden derlediği bilgilere göre aracı kurumlar yılın ilk çeyreğinde özellikle halka arz ve faiz gelirlerindeki artışla önceki yılın aynı dönemine göre toplam karını yüzde 81 artırdı.

Aracı kurumlar yılın ilk çeyreğinde toplam 405,3 milyon lira net dönem karı elde ederken, halka arz yüklenim komisyonları ve faiz gelirlerindeki yüksek artışlar net karı pozitif etkiledi. Müşterilerden alınan faiz gelirleri de önceki yılın aynı dönemine göre 53,5 milyon lira artarak 118,3 milyon liraya ulaştı.

2017 yılında halka arz piyasasının zayıf olması aracı kurumların karlarını da olumsuz etkilemiş ve ilk çeyrekteki net dönem karı 224,4 milyon lira seviyesinde kalmıştı.

Halka arz aracılık komisyonu yılın ilk çeyreğinde 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 71 artarak 57,2 milyon liraya ulaşırken, halka arz yüklenim komisyonları da 136 bin liradan 2 milyon 279 bin liraya çıktı. Aracı kurumların Sabit Getirili Menkul Kıymet (SGMK) aracılık komisyonları da aynı dönemde yüzde 412 artarak 613 bin lira oldu.

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- Hisse senedi işlem komisyon geliri 330 milyon lirayı aştı

2018'in ilk çeyreğinde pay piyasalarında rekor işlem hacimlerinin de etkisiyle aracı kurumların hisse senedi alım satım komisyonları önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 41 artışla 331,5 milyon liraya ulaşırken, kaldıraçlı işlemlerden elde edilen komisyon tutarı ise yüzde 68 azalarak 7,9 milyon liraya geriledi.

Foreks piyasasına getirilen düzenlemenin ardından gerileyen kaldıraçlı işlem komisyonlarının bir kısmının türev piyasaları ile telafi edilmesi beklenirken, ilk çeyrekte türev piyasalarından elde edilen komisyon gelirindeki yıllık artışın yüzde 29 seviyesinde kalması dikkati çekti.

Finansal sonuçların detaylarına bakıldığında aracı kurumların uzun vadeli yükümlülüklerinin, özellikle banka kredileri kalemindeki 15,1 milyon liralık artışla yüzde 67 yükselerek 147,5 milyon liraya çıktı.

Aracı kurumların personel sayılarında sınırlı da olsa bir artış olurken, aynı dönemde genel yönetim ile personel ücret ve giderlerinde azalış olması dikkati çekti. Genel yönetim gideri yüzde 3 azalışla 393,5 milyon liraya gerilerken, personel ücret ve giderleri de 246,7 milyon liradan 235,1 milyon liraya indi. Açıklanan özet verilere göre aracı kurumlarda ilk çeyrek itibarıyla 4 bin 772 kişi çalışıyor.

Sektördeki konsolidasyon, yatırımcı sayısındaki artış ve artan enstrümanlar nedeniyle artması beklenen “araştırma-geliştirme” ve “pazarlama, satış, dağıtım” giderlerinin azalması da dikkati çeken bir başka gelişme oldu.

Aracı kurumların araştırma-geliştirme giderleri önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,4 azalarak 100 bin lira seviyesine gerilerken, pazarlama, satış, dağıtım giderleri de yüzde 12 düşüşle 80,6 milyon liraya indi.

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