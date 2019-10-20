FİNANS

Araçların hasar kaydını PTT'den sorgulama imkanı

FİNANS HABERLERİ  | 20.10.2019 11:04 | Son Güncelleme

PTT AŞ, ikinci el araçların kilometre bilgilerinin ardından hasar kaydına ilişkin verileri de paylaşmaya başladı - Araç Hasar Sorgulama, Araç Hasar Detay Sorgulama ve Araç Değişen Parça Sorgulama şeklinde verilen hizmete, PTT Bank internet bankacılığı üzerinden erişilebiliyor

ARİFE YILDIZ ÜNAL - PTT AŞ, ikinci el araçların kilometre bilgilerinin ardından hasar kaydına ilişkin verileri de müşterilerle paylaşmaya başladı. Araç Hasar Sorgulama, Araç Hasar Detay Sorgulama ve Araç Değişen Parça Sorgulama şeklinde verilen hizmete, PTT Bank internet bankacılığı üzerinden erişilebiliyor.

AA muhabirinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü ile PTT AŞ arasında 16 Kasım 2017'de "Bilgi Paylaşımı Esaslarının Düzenlenmesine Dair Protokol" imzalandı.

Söz konusu protokol kapsamında PTT tarafından hizmete sunulan uygulamalarla ikinci el araçların satışında sıkça karşılaşılan "kilometre sıfırlanması" konusundaki mağduriyetler giderildi.

- 1 milyon 531 bin kişi kilometre sorguladı

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünce PTT ile paylaşılan verileri, müşteriler sorgulama yapmak istedikleri araçların plaka veya şasi numarasını sisteme girerek 6 lira bedelle inceleyebiliyor.

Araçların muayenesi sırasında sisteme girilen kilometrelerin en güvenilir ve doğru şekilde öğrenilebilmesine olanak sağlayan uygulamayı bugüne kadar yaklaşık 1 milyon 531 bin kişi kullandı.

İkinci el araç alacak vatandaşlar, kilometre ve araç muayene bilgilerine, PTT Bank internet bankacılığıyla, PTT Bank müşterisi olmayanlar ise üyelik zorunluluğu olmadan e-ticaret platformu "www.epttavm.com" ve "HGS-Online Bakiye Yükle" mobil uygulaması aracılığıyla ulaşabiliyor.

- Hizmet e-ticaret platformlarında da yer alacak

Söz konusu uygulamaya ek olarak, PTT AŞ, "Araç Hasar Sorgulama" hizmetiyle araçların hasar kaydına ilişkin bilgileri de müşterileriyle paylaşmaya başladı.

Her biri ayrı ayrı 8 lira olmak üzere Araç Hasar Sorgulama, Araç Hasar Detay Sorgulama ve Araç Değişen Parça Sorgulama şeklinde verilen hizmete, PTT Bank internet bankacılığı üzerinden erişilebiliyor.

Hizmet yakın zamanda şirketin diğer e-ticaret platformlarında da yer alacak.

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Anahtar Kelimeler:
ikinci el araç satışı kilometre sıfırlama PTT

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