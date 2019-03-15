FİNANS

Aralık döneminde işsizlik yüzde 13.5'e çıktı, işsiz 4.3 milyon kişi (2)

FİNANS HABERLERİ  | 15.03.2019 10:16 | Son Güncelleme

Aralık döneminde işsizlik yüzde 13.5'e çıktı, işsiz 4.3 milyon kişi (2)

(Ayrıntılarla güncellendi)

İstanbul, 15 Mart (DHA) Aralık döneminde işsizlik yüzde 13.5'e çıktı, işsiz 4.3 milyon kişi (2)

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