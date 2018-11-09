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Aramco Rus LNG projesine ortak olmak istiyor

FİNANS HABERLERİ  | 09.11.2018 16:59 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun Üst Yöneticisi Amin Nasser: - "Rus doğal gaz şirketi Novatek tarafından yürütülen Arktik LNG 2 projesine ortak olmak için gerekli anlaşmayı yakında imzalamayı planlıyoruz"

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun Üst Yöneticisi Amin Nasser, Rus doğal gaz şirketi Novatek tarafından yürütülen Arktik LNG 2 projesine ortak olmak için gerekli anlaşmanın yakında imzalanmasının planladığını açıkladı.

Nasser, temaslarda bulunmak üzere geldiği Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ile Arktik LNG 2 projesine ortaklık konusunu istişareye devam ettiklerini kaydetti.

Anlaşmaya ilişkin görüşmelerin yakında tamamlanacağını belirten Nasser, "Rus doğal gaz şirketi Novatek tarafından yürütülen Arktik LNG 2 projesine ortak olmak için gerekli anlaşmayı yakında imzalamayı planlıyoruz." dedi.

Toplam yatırım tutarı 25,5 milyar doları bulması beklenen Arktik LNG 2 projesiyle 2023’ten itibaren yıllık yaklaşık 20 milyon ton sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretimi planlanıyor.

Suudi Arabistan Enerji, Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Halid el-Falih, bir süre önce yaptığı açıklamada, yaklaşık 5 milyar dolarlık yatırımla Arktik LNG 2'nin en büyük ikinci ortağı olmak istediklerini ifade etmişti.

Ayrıca Fransız enerji şirketi Total, mayıs ayında St. Petersburg’ta düzenlenen Uluslararası Ekonomi Forumu'nda projeye yüzde 10'luk payla ortak olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Aramco LNG Novatek rusya suudi arabistan

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