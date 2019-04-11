FİNANS

Arap iş adamlarıyla 100 milyar dolarlık ticaret ve yatırım hedefi

FİNANS HABERLERİ  | 11.04.2019 11:07 | Son Güncelleme

Uluslararası İş Forumu Genel Başkanı Erol Yarar: - "10 senede ticari ve yatırımlar olarak 100 milyar dolarlık bir hedef ortaya koyduk" - "(Suriye'de) İnşallah 2 sene içinde sulh olacağını düşünüyoruz. Suriye'nin yeniden yapılanması, Suriye'deki iş adamlarıyla beraber MÜSİAD üyelerinin çok etkin olarak yer alması gereken bir faaliyettir. Suriye'nin yeniden yapılanmasında hedeflenen rakam 50 milyar dolar"

İSTANBUL (AA) - ALİ ATAR - Uluslararası İş Forumu (IBF) Genel Başkanı Erol Yarar, "10 senede ticari ve yatırımlar olarak 100 milyar dolarlık bir hedef ortaya koyduk." dedi.

1.Türk-Arap İş Zirvesi, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) ev sahipliğinde, Uluslararası İş Forumu (International Business Forum - IBF) organizasyonuyla, 13 Nisan'da düzenlenecek.

Etkinliğe başta Cezayir, Filistin, Katar, Irak, Libya, Mısır, Suriye, Ürdün ve Yemen olmak üzere 25 ülkeden Türkiye'de yerleşik olarak iş yapan Arap iş adamları katılacak.

Türkiye'deki mali hukuk kuralları, vatandaşlık ve ikamet hakkı, ticari sorunların çözümü ve Türkiye’deki yatırım teşviklerine yönelik sorunların görüşüleceği programda, B2B görüşmeleri ile ticaret hacminin artırılması sağlanacak.

Türkiye’nin yatırım ve ticaret açısından güvenli ve istikrarlı bir ortamına sahip olduğunu gösteren zirve ile karşılıklı yatırım ve ticaret hacminin milyar dolarlar seviyesine çıkarılması hedefleniyor.

- "Suriye'nin yeniden yapılanmasında hedeflenen rakam 50 milyar dolar"

IBF Başkanı Erol Yarar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, binlerce Arap iş adamının İstanbul başta olmak üzere Bursa, Mersin, Hatay, Gaziantep ve Şanlıurfa gibi Türkiye'nin birçok şehrinde şirket kurarak ticaret ve yatırım yaptığını söyledi.

1.Türk-Arap İş Zirvesi ile Arap iş adamlarını MÜSİAD üyeleriyle buluşturacaklarını ifade eden Yarar, zirvenin MÜSİAD ve IBF'nin hedefleri doğrultusunda yapılan önemli bir faaliyet olduğunu vurguladı. Yarar, sadece İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) kayıtlı 10 binin üzerinde Arap iş adamı olduğunu belirterek, zirveye katılacak nitelikli Arap iş adamlarını özenle seçtiklerini aktardı.

Zirve kapsamında Arap iş adamlarının Türkiye'de karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik özel bir oturum olacağını belirten Yarar, zirvede Türk-Arap iş adamlarının yüz yüze iş görüşmesi fırsatı yakacağını da vurguladı.

Yarar, "10 senelik bir hedef kendimize belirledik. 10 senede ticari ve yatırımlar olarak 100 milyar dolarlık bir hedef ortaya koyduk. Bu rakam afaki bir rakam değil. Sadece Suriye'nin yeniden yapılanması...İnşallah 2 sene içinde sulh olacağını düşünüyoruz. Suriye'deki iş adamlarıyla beraber MÜSİAD üyelerinin çok etkin olarak yer alması gereken bir faaliyettir. Suriye'nin yeniden yapılanmasında hedeflenen rakam 50 milyar dolardır. Biliyorsunuz orada çok büyük yıkımlar oldu, altyapı, üst yapı...Biz istiyoruz ki barış geldiği zaman ülkemizin iş adamları Suriye'de çok etkin olsunlar." diye konuştu.

- "Aynı ürünleri Türkiye'den tedarik ederek ihraç etmeyi hedefliyorlar"

Türkiye'deki Arap iş adamlarının çok büyük ihracat potansiyeli olduğunu anlatan Yarar, Arap iş adamlarını Türkiye'de sağlık, gıda, turizm, eğitim, hizmet, elektronik, otomotiv ve kimya gibi çok farklı sektörlerde faaliyet gösterdiğini kaydetti.

Yarar, "Mesela bir Arap iş adamının 30 ülkeye ihracat yaptığını biliyoruz. Tamamen ticaret yapıyorlar. Kendi ülkelerindeyken, ülkelere ihracat yapıyorlardı. Şimdi Türkiye'ye geldiler, aynı ürünleri Türkiye'den tedarik ederek ihraç etmeyi hedefliyorlar. Onları, Türkiye'de bu ürünleri üreten insanlarla tanıştırmamız lazım." dedi.

Arap iş adamlarının Türkiye'nin ihracatına çok büyük katkıda bulunacağına dikkati çeken Yarar, hedeflerinin Türk iş adamları ile Arap iş adamlarını birlikte yatırım yapmaya ve ihracat yapmaya teşvik etmek olduğunu sözlerine ekledi.

Yok artık! Lamborghini'sini swarovski ile kaplattıYok artık! Lamborghini'sini swarovski ile kaplattı
İstanbul Havalimanı'na iniş için uçakların yeni yaklaşma yöntemi radar da dikkat çektiİstanbul Havalimanı'na iniş için uçakların yeni yaklaşma yöntemi radar da dikkat çekti
TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruzTÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erol Yarar IBF Müsiad Türk-Arap İş Zirvesi

En Çok Okunan Haberler

Sudan cumhurbaşkanı El-Beşir görevinden istifa etti!

Sudan cumhurbaşkanı El-Beşir görevinden istifa etti!

İşte YSK'nın KHK kararının gerekçesi...

İşte YSK'nın KHK kararının gerekçesi...

Reform paketi sonrası dolarda son durum

Reform paketi sonrası dolarda son durum

Seçimlerden sonra altının gözü zirvede!

Seçimlerden sonra altının gözü zirvede!

THY’den İstanbul Havalimanı’nda 5 yıldızlı otelleri aratmayan yolcu salonu

THY’den İstanbul Havalimanı’nda 5 yıldızlı otelleri aratmayan yolcu salonu

BDDK'dan banka borçlarıyla ilgili önemli değişiklik

BDDK'dan banka borçlarıyla ilgili önemli değişiklik

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

Dolar güne hızlı başladı!

Dolar güne hızlı başladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eczacıbaşı ve Gates Vakfı’ndan mültecilere hijyenik tuvalet için işbirliği

Eczacıbaşı ve Gates Vakfı’ndan mültecilere hijyenik tuvalet için işbirliği

İstanbul Havalimanı'na iniş için uçakların yeni yaklaşma yöntemi radar da dikkat çekti

İstanbul Havalimanı'na iniş için uçakların yeni yaklaşma yöntemi radar da dikkat çekti

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

Konutder Başkanı'ndan 'yapısal dönüşüm' değerlendirmesi

Konutder Başkanı'ndan 'yapısal dönüşüm' değerlendirmesi

Türkiye en çok dolar kurunu konuştu

Türkiye en çok dolar kurunu konuştu

Çin Bitcoin madenciliğini yasaklamaya hazırlanıyor

Çin Bitcoin madenciliğini yasaklamaya hazırlanıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.