FİNANS

Arap iş insanları gayrimenkulde rotayı Türkiye'ye çevirdi

FİNANS HABERLERİ  | 05.11.2018 11:50 | Son Güncelleme

Türk-Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği (TÜRAP) ve TurabExpo tarafından İstanbul'da düzenlenecek Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Finansman Fuarı, 19 Arap ülkesinden bin 500 yatırımcıyı Türkiye’deki konut üreticileriyle buluşturacak.

Arap iş insanları gayrimenkulde rotayı Türkiye'ye çevirdi

İSTANBUL, (DHA) - Türk-Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği (TÜRAP) ve TurabExpo tarafından İstanbul'da düzenlenecek Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Finansman Fuarı, 19 Arap ülkesinden bin 500 yatırımcıyı Türkiye’deki konut üreticileriyle buluşturacak.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak için gayrimenkule yatırım tutarının 250 bin dolara indirilmesi, Arapların Türkiye’de konuta olan ilgisini artırdı. Türk-Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği (TÜRAP) ve TurabExpo tarafından düzenlenen 'Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Finansman Fuarı' da bin 500 Arap yatırımcıyı Türkiye’deki konut üreticileriyle buluşturarak Arapların Türkiye’den daha fazla konut almasına olanak sağlayacak.

Bu yıl Pullman İstanbul Airport&Convention Center’da 19-22 Kasım tarihleri arasında yapılacak fuar ile Türkiye’deki konut üreticileri Arap yatırımcılarla yüz yüze görüşüp yatırım fırsatlarını değerlendirme imkanı bulacak. Geçtiğimiz yıldan farklı olarak bu yıl TÜRAP, 19 Arap ülkesinde kurduğu organizasyon aracılığı ile fuara katılan firmaların konutlarının Arap ülkelerinde satışına da aracılık edecek.

SANAL FUARLA YIL BOYUNCA KONUT SATIŞI

TÜRAP Genel Başkanı Sabuhi Attar, eş zamanlı yapılacak Yapı İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri ile Gayrimenkul Proje Yatırım ve Finansman Fuarı’nın, Türkiye’deki konut projelerinin Arap dünyasında tanıtılmasında, pazarlanmasında ve satışında büyük rol oynayacağını kaydetti.

"FUAR İKİLİ GÖRÜŞMELERE OLANAK SAĞLAYACAK"

12 yıldan bu yana Türk-Arap ülkeleri arasındaki işbirliğini geliştirmeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini anlatan Attar, "İnşaat, konut, gayrimenkul sektöründe Türk Arap işbirliklerini ve Türkiye’nin yabancıya konut satışını artıracak projeler geliştiriyoruz. İki gün sürecek fuar ikili görüşmelere olanak sağlayacak. Ayrıca katılımcı şirketlerimiz web tabanlı sanal fuar aracılığı ile iletişimlerini ve iş bağlantılarını sürdürebilecek. TÜRAP bünyesinde oluşturulan TA Grup çatısı altında, 30 kişilik uzman avukat kadromuzla Türkiyeli yatırımcılarımıza Arap ülkelerinde hukuk ve danışmanlık hizmeti veriyoruz. Emlak Yatırım Danışmanlık şubelerimizle Türk firmalarımıza konut satış ve pazarlama konularında da hizmet sunuyoruz. Güvenli bir şekilde 19 Arap ülkesinde Türkiye’deki projelerin satış ve pazarlamasını gerçekleştiriyoruz" dedi.

“ARAP YATIRIMCI MARKA VE GÜVEN ARIYOR”

Bugüne kadar konut satışında yanlış çalışmalar yürütüldüğüne ve bu nedenle Arap yatırımcısının Türkiye konut ve gayrimenkul pazarına ilişkin güven sorunu olduğunu söyleyen Attar, "Yabancıya satışın artırılması için en önemli faktör, markalaşma, uluslararası bir marka olabilmek ve marka bilinirliğini artırmak. Kimi Türk konut üreticilerinin Arap ülkelerinde merdiven altı, sokak emlakçıları üzerinden yürüttükleri satış pazarlama faaliyetleri, dolandırıcılığa kadar uzanan kimi sorunları beraberinde getirdi ve güven sarsıcı oldu. Bu konuda Türk Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği olarak oluşturduğumuz TA Grubu aracılığı ile Türk firmalarıyla bu güveni yeniden inşa edebiliriz. Bu potansiyeli, Arap yatırımcılara ucuz ve kaliteli konut alternatifi sunan, İspanya, İtalya, ABD, İngiltere gibi ülkelere bırakmamalıyız” diye konuştu.

“ARAPLAR TÜM TÜRKİYE İLE İLGİLENİYOR”

Geçmiş yıllarda, nitelikli projeler büyük oranda İstanbul’da hayata geçtiği için Arap yatırımcıların ilgisinin İstanbul’la sınırlı olduğunu hatırlatan Attar, bu ilginin Türkiye’nin farklı illerine yayıldığını belirterek “Arap yatırımcılara sadece İstanbul’u değil Türkiye’nin diğer yerlerindeki yatırım olanaklarını da anlatıyoruz. Araplar artık İstanbul dışında, İzmir’i de Antalya’yı da, Samsun’u da, Karadeniz şehirlerini de tercih ediyorlar. Yeter ki, doğru projeler olsun ve doğru bir biçimde sunulsun" ifadelerini kullandı.

Arap iş insanları gayrimenkulde rotayı Türkiye'ye çevirdiArap iş insanları gayrimenkulde rotayı Türkiye'ye çevirdiArap iş insanları gayrimenkulde rotayı Türkiye'ye çevirdi

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