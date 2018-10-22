Arap iş insanları MÜSİAD'da bir araya geldi

"Uluslararası organizasyonlar düzenleyerek bu paylaşımları artırmak için çabalıyoruz. Bu çabamızın en kapsamlı, en etkili yansımalarından biri olan MÜSİAD EXPO’yu bu yıl 17. kez düzenliyoruz. EXPO, ülkemizin dış ticaret kapasitesini artırmak ve iş insanlarımızı dünyayla daha fazla ticaret yapmaya yönlendirmek noktasında başarılı sonuçlar aldığımız, ulusal ve uluslararası düzeyde en büyük organizasyonlardan biri."

Kaan, 79 ülke ve 209 irtibat noktasına ulaştırdıkları MÜSİAD teşkilat ağından aldıkları güçle ticaret diplomasisi yürüttüklerini aktararak, şunları kaydetti:

Arap coğrafyasından yaklaşık 250 iş insanının katıldığıetkinlikte konuşan MÜSİAD Genel Başkan Kaan, Türk iş insanları olarak Arap coğrafyasıyla ticari ilişkileri her zaman iyi bir seyirde sürdürdüklerini belirtti.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, MÜSİAD, Genel Başkan Abdurrahman Kaan’ın katılımıyla "Arap İş İnsanları Tanışma Yemeği" programı düzenledi.

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Arap iş insanlarını, 21-24 Kasım'da CNR Expo İstanbul’da gerçekleşecek 17. MÜSİAD EXPO'ya davet etti.

MÜSİAD EXPO Fuarı'yla eş zamanlı olarak düzenlenecek International Business Forum (IBF) High Tech Port ve Uluslararası Genç İşadamları Kongresi (UGİK) ile ilgili de bilgi veren Kaan, "Küresel ticaretin, yeniliğin ve vizyonun konuşulacağı, 25 ülkeden 250 yabancı firma, 400’ün üzerinde alım heyeti ve 72 bin ziyaretçinin katılım göstereceği 17. MÜSİAD EXPO’ya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaan, Arap iş insanlarını 21-24 Kasım'da CNR Expo İstanbul’da gerçekleşecek 17. MÜSİAD EXPO'ya davet etti.

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- "Mazlum halklara yardımcı olabiliriz"

MÜSİAD Kurucu Başkanı Erol Yarar da MÜSİAD EXPO’nun İslam dünyasındaki iş insanlarını bir araya getirme noktasında çok önemli bir misyon üstlendiğini belirtti.

Müslüman iş insanları olarak birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaları gerektiğini kaydeden Yarar, karşılıklı muhabbet ve ticaret ile İslam dünyasındaki mazlum halklara yardımcı olabileceklerini vurguladı.

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- "MÜSİAD’ın kapısı, Arap iş insanlarına her zaman açık olacak"

IBF Başkan Yardımcısı Gazi Mısırlı ise MÜSİAD’ın kapısının Arap iş insanlarına her daim açık olduğunu kaydetti.

MÜSİAD’ın kar amacıyla kurulmadığını belirten Mısırlı, birlik ve beraberlik ruhu içerisinde Türkiye’deki iş insanları ile dünyadaki iş insanları arasında bir köprü vazifesi kurmayı amaçladıklarını vurguladı.

