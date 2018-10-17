Arap iş kadınları ticaret için İzmir'de

"Ülkemizde mücadeleler sonucunda kadın girişimciliği konusunda çok mesafe alındı. Son 5 yıla bakıldığında, kadın girişimcilerin sayısının yüzde 40 oranında artması tüm bu çabaların boşa gitmediğini gösteriyor. Kadınlarımızın yüksek öğretimde okullaşma oranı yüzde 13'ten yüzde 40'a çıktı. Türk kadınları olarak şanslı bir ülkede yaşıyoruz ancak bizim de mücadelemiz devam ediyor."

Türkiye'de yüzde 33 seviyesinde bulunan kadın istihdam oranının Avrupa Birliği ülkelerinde yüzde 65 olduğuna dikkati çeken Öztezel, "Kadın-erkek eşitliğine inanıyorsak, kadın istihdamında üst hedefimiz yüzde 73 olmalı. Zaman içinde eğitim olanaklarını ve girişimcilik ruhunu geliştirerek hedefe doğru ilerlemeliyiz." dedi.

Öztezel, kadınların daha inovatif, hassas ve takım çalışmasına daha yatkın olduğunu belirterek, "Bugün bu toplantıdan iyi bir network kurarak, Türk ve Arap iş kadınları olarak birbirimizin kız kardeşi, ticaret elçisi, iş ortağı ve destekçisi olarak ayrılmayı diliyorum." ifadesini kullandı.

- "Irak büyük bir pazar"

Balıkçılık ve tarım alanında faaliyet gösteren Iraklı Alaa Hamdani de "Kadın gelişirse toplum gelişir. Kadın gelişmezse tam tersi olur. Savaştan dolayı Irak'ta kadınların sayısı erkeklerden daha fazla. Irak büyük bir pazar, Türkiye de bunu çok iyi biliyor. O yüzden biz sizinleyiz ve ticaret yapmak istiyoruz. Bu ticaretin sürekli olmasını istiyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından heyetler arası görüşmelere geçildi.

