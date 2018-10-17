FİNANS

Arap iş kadınları ticaret için İzmir'de

FİNANS HABERLERİ  | 17.10.2018 12:19 | Son Güncelleme

TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aysel Öztezel: - "Ülkemizde mücadeleler sonucunda kadın girişimciliği konusunda çok mesafe alındı. Son 5 yıla bakıldığında, kadın girişimcilerin sayısının yüzde 40 oranında artması tüm bu çabaların boşa gitmediğini gösteriyor"

İZMİR (AA) - TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aysel Öztezel, "Ülkemizde mücadeleler sonucunda kadın girişimciliği konusunda çok mesafe alındı. Son 5 yıla bakıldığında, kadın girişimcilerin sayısının yüzde 40 oranında artması tüm bu çabaların boşa gitmediğini gösteriyor." dedi.

TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri, Irak, Ürdün ve Libyalı iş kadınlarıyla bir araya geldi.

Öztezel, İzmir Ticaret Borsası meclis salonundaki toplantıda, kadınlara girişimcilik fikirlerini hayata geçirmeleri konusunda yol göstermeyi ve girişimci kadınları daha güçlü kılmayı hedeflediklerini söyledi.

Ülke ekonomilerinin fark yaratan kadınlara ihtiyacı olduğunu belirten Öztezel, kadınlar arasındaki dayanışmanın önemine işaret etti.

Kadınların birbirlerine pozitif ayrım yapması sayesinde işlerin daha kolay yürüyeceğine inandığını dile getiren Öztezel, şöyle konuştu:

"Ülkemizde mücadeleler sonucunda kadın girişimciliği konusunda çok mesafe alındı. Son 5 yıla bakıldığında, kadın girişimcilerin sayısının yüzde 40 oranında artması tüm bu çabaların boşa gitmediğini gösteriyor. Kadınlarımızın yüksek öğretimde okullaşma oranı yüzde 13'ten yüzde 40'a çıktı. Türk kadınları olarak şanslı bir ülkede yaşıyoruz ancak bizim de mücadelemiz devam ediyor."

Türkiye'de yüzde 33 seviyesinde bulunan kadın istihdam oranının Avrupa Birliği ülkelerinde yüzde 65 olduğuna dikkati çeken Öztezel, "Kadın-erkek eşitliğine inanıyorsak, kadın istihdamında üst hedefimiz yüzde 73 olmalı. Zaman içinde eğitim olanaklarını ve girişimcilik ruhunu geliştirerek hedefe doğru ilerlemeliyiz." dedi.

Öztezel, kadınların daha inovatif, hassas ve takım çalışmasına daha yatkın olduğunu belirterek, "Bugün bu toplantıdan iyi bir network kurarak, Türk ve Arap iş kadınları olarak birbirimizin kız kardeşi, ticaret elçisi, iş ortağı ve destekçisi olarak ayrılmayı diliyorum." ifadesini kullandı.

- "Irak büyük bir pazar"

Balıkçılık ve tarım alanında faaliyet gösteren Iraklı Alaa Hamdani de "Kadın gelişirse toplum gelişir. Kadın gelişmezse tam tersi olur. Savaştan dolayı Irak'ta kadınların sayısı erkeklerden daha fazla. Irak büyük bir pazar, Türkiye de bunu çok iyi biliyor. O yüzden biz sizinleyiz ve ticaret yapmak istiyoruz. Bu ticaretin sürekli olmasını istiyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından heyetler arası görüşmelere geçildi.

PARTNERGöğüsleriyle Hollywood’a damga vurduGöğüsleriyle Hollywood’a damga vurdu
Hepsiburada’dan KDV indirimiHepsiburada’dan KDV indirimi
Köy- Koop: Damızlık süt hayvanları kesime gidiyorKöy- Koop: Damızlık süt hayvanları kesime gidiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arap ülkeleri İş Kadınları TOBB İzmir İl Kadın Girişimciler Kurulu

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan'ın yeni adresini açıkladı!

Arda Turan'ın yeni adresini açıkladı!

Korkunç iddia: Cesedini parçalarken müzik dinlettiler

Korkunç iddia: Cesedini parçalarken müzik dinlettiler

Venezuela'dan flaş dolar kararı! Artık kullanmayacaklar

Venezuela'dan flaş dolar kararı! Artık kullanmayacaklar

2 milyar dolar tutarında tahvil ihracı gerçekleşti

2 milyar dolar tutarında tahvil ihracı gerçekleşti

Emekli olacaklara 'avans' müjdesi

Emekli olacaklara 'avans' müjdesi

Çalışanların internet kullanımı takip edilebilir

Çalışanların internet kullanımı takip edilebilir

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Japonya Bitcoin’i destekleyen politikacıyı Bilim ve Teknoloji Bakanı yaptı

Japonya Bitcoin’i destekleyen politikacıyı Bilim ve Teknoloji Bakanı yaptı

Döviz kirası, ara buluculuk yöntemiyle Türk lirasına dönüştürüldü

Döviz kirası, ara buluculuk yöntemiyle Türk lirasına dönüştürüldü

Aytemiz’den motosikletlilere özel kampanya

Aytemiz’den motosikletlilere özel kampanya

Hepsiburada’dan KDV indirimi

Hepsiburada’dan KDV indirimi

Köy- Koop: Damızlık süt hayvanları kesime gidiyor

Köy- Koop: Damızlık süt hayvanları kesime gidiyor

Marmarabirlik Orhangazi Kooperatifi'nde 5 bin 836 ton rekolte beyanı

Marmarabirlik Orhangazi Kooperatifi'nde 5 bin 836 ton rekolte beyanı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.